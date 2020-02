Giovanni Angiolini, con un post su Instagram, ha ricevuto complimenti da un numero considerevole di fan; oltre a essere proclamato il dottore più bello e affascinante di Italia. Nel giro di poco, infatti, ha ricevuto più di 15 mila like (soprattutto dalle donne, ma non solo).

Alcuni commenti sono davvero spiritosi: «Con un medico così i dolori bisognerebbe inventarli» oppure «Dottore, credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato».

Il medico però resta ben ancorato con i piedi per terra e, durante un’intervista ha risposto in maniera altrettanto ironica: «Spero non vogliano davvero fratturarsi una gamba per farsi visitare da me, altrimenti le curerei e poi le manderei in Psichiatria!».

Giovanni Angiolini è un chirurgo, classe 1981 e originario di Sassari. Segno zodiacale Capricorno, è alto 186 centimetri e pesa 80 chili. Diciamo che la radiografia gli è stata fatta. I colori e il fisico asciutto e muscoloso ricordano l’attore dallo sguardo di ghiaccio, Raoul Bova. Capelli scuri, occhi verdi e sorriso che potrebbe sfoggiare in uno spot televisivo.

D’altra parte il mondo dello show business non gli è completamente estraneo: nel 2015 ha partecipato al Grande Fratello. L’esperienza è durata poco e, dopo soli 22 giorni, per motivi di lavoro, ha abbandonato la casa più famosa di Italia. La sua abnegazione alla professione l’ha sempre dimostrata, d’altra parte.

Dopo varie comparsate in trasmissioni come Pomeriggio Cinque, oggi Giovanni Angiolini conduce Buonasera Dottore su TV2000. «L’utilizzo del mezzo televisivo e social mi dà l’opportunità di comunicare la mia attività lavorativa!», ha dichiarato, facendo capire che riesce a conciliare i due aspetti della sua vita: la medicina e la televisione.

Per quanto riguarda la sfera privata non si sa moltissimo. Gli sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip. Al momento però il suo cuore dovrebbe battere per Nieves, una psicologa spagnola. Anche lei non è riuscita a resiste al fascino del camice.

