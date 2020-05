Giovanni Ciacci consegna pizze ai senzatetto di Milano

Sono diversi i Vip che, in questi mesi di emergenza, hanno messo in primo piano la solidarietà e sono scesi in campo in prima persona per aiutare chi è stato maggiormente colpito dallo tsunami del Covid-19.

Tra i nomi in questione è possibile citare quello di Raoul Bova, che con la compagnia Rocio ha affiancato i volontari della Croce Rossa – associazione di cui è ambasciatore – per le strade capitoline.

Chiara Ferragni e Fedez, dopo aver raccolto i soldi per la terapia intensiva del San Raffaele di Milano, hanno supportato in prima persona un’iniziativa del Comune e hanno inforcato le biciclette per andare a distribuire cibo ai bisognosi.

Un altro nome celebre che ha deciso di scendere in campo per dare una mano è Giovanni Ciacci. Il celebre stylist è stato infatti fotografato dal settimanale Oggi con diversi cartoni della pizza in mano mentre li distribuiva a un gruppo di homeless.

Il post su Instagram

Ciacci ha ricondiviso sul suo profilo Instagram alcune delle foto delle ore passate a distribuire pizze ai senzatetto. Sono stati diversi i Vip che hanno commentato questi scatti. Tra i nomi in questione è possibile citare quello di Sandra Milo, che ha fatto i complimenti all’esperto di immagine scrivendogli “Hai un cuore grande”. Anche Stefania Orlando ha lasciato un commento sotto il post di Giovanni Ciacci, scegliendo però l’emoticon delle mani che applaudono.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: Raoul Bova e Rocio volontari per la Croce Rossa

La scelta di Ciacci, che ha accompagnato gli scatti che lo ritraggono per le vie di Milano con una frase di San Francesco, non è piaciuta a tutti. Oltre ai commenti incentrati sui complimenti, ce ne sono stati infatti altri che hanno parlato di “beneficenza con i paparazzi al seguito”.

I suoi follower social si sono quindi divisi tra chi ha chiamato in causa il protagonismo e chi, invece, ha sottolineato che conta il gesto, specificando che è importante dare il buon esempio soprattutto a chi è sempre pronto a criticare e a non fare.

LEGGI ANCHE: Caterina Balivo corteggiata da un famoso playboy