Giovanni Ciacci, ex stylist Detto Fatto, nel corso di un’intervista rilasciata a Bubino Blog ha criticato Bianca Guaccero, attuale padrona di casa dello show.

Ciacci: “Bianca Guaccero non si è comportata bene con me”

Attualmente parte della squadra di Ogni Mattina, trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola, ha criticato fortemente Bianca Guaccero.

Non si è comportata bene con me, nemmeno una parola dopo il mio licenziamento dalla Rai.

LEGGI ANCHE: Giovanni Ciacci consegna pizze ai senzatetto di Milano

Queste le parole di Giovanni Ciacci, che ha detto la sua anche in merito al calo di ascolti del factual del pomeriggio di Rai 2 affermando che, a suo avviso, sarebbe dovuto all’addio suo e di Caterina Balivo (che, archiviata l’esperienza di Vieni da Me, è in questo momento lontano dalla tv).

Le accuse di Ciacci nei confronti della conduttrice pugliese sono state a dir poco forti. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle – lui e Raimondo Todaro hanno formato la prima e unica coppia di ballerin maschi nella storia del programma – ha infatti parlato di pressioni politiche alle quali la conduttrice avrebbe a, differenza sua, ceduto.

Nel corso dell’intervista, Ciacci ha parlato anche della Clerici, affermando di essere contento del suo ritorno sugli schermi in quanto “Fa una televisione di cuore e di pancia”.

LEGGI ANCHE: Bianca Guaccero: età, carriera, film, matrimonio, figli