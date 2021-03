Giovanni Terzi e il Covid, il racconto del compagno di Simona Ventura

Simona Ventura, a causa della positività al Covid, non ha potuto essere presente a Sanremo 2021.

Positivo è anche il suo compagno Giovanni Terzi.

L’ex assessore al Comune di Milano ha parlato dell’esperienza con la malattia nel corso di un collegamento con lo studio di Storie Italiane.

Simona Ventura è risultata positiva al Covid e, per questo motivo, non ha potuto presenziare in qualità di co-conduttrice all’ultima serata di Sanremo 2021. Oltre alla conduttrice, è risultato positivo al tampone anche il suo compagno, il giornalista ed ex assessore del Comune di Milano.

Terzi ha raccontato la sua esperienza con la malattia nel corso di un collegamento con lo studio di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele.

Giovanni Terzi: “Ho un problema polmonare serio e sono controllato”

Nel corso del collegamento con il programma Rai, Terzi ha raccontato, lunedì 8 marzo 2021, come lui e Simona Ventura stanno affrontando la malattia. Il compagno e futuro marito della conduttrice ha rivelato di essere sotto controllo medico per via di un problema polmonare non inerente al virus.

Io ho una malattia, un problema polmonare abbastanza serio e sono controllato facendo eparina e tutto perché ho latente un’altra situazione, ma per ora tutto è sotto controllo.

Terzi, che ha elogiato l’operato degli operatori sanitari in prima linea da più di un anno per fronteggiare l’emergenza, ha specificato che la compagna era “davvero disperata” alla notizia della positività al tampone molecolare, che le ha impedito, come già detto, di calcare il palco dell’Ariston.

La Ventura ha detto la sua sul Festival di cui avrebbe dovuto essere co-conduttrice durante la finale pubblicando su Instagram, sempre nella giornata dell’8 marzo, in cui parla di un Sanremo che rimarrà nella storia per il cuore e l’anima visti sul palco.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura è pronta per il matrimonio con Giovanni Terzi