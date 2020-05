Giula De Lellis: il detersivo per piatti per sgrassare i capelli

Dopo la quarantena in Lazio, nel corso della quale ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Andrea Damante, per Giulia De Lellis è arrivato il momento di tornare al lavoro. L’influencer, che ha ieri festeggiato il quarto anniversario della scelta del dj a Uomini & Donne, dopo essere tornata a casa da uno shooting è stata protagonista di una scena che ha fatto il giro del web.

La (di nuovo) fidanzata di Andrea Damante, lamentandosi per il fatto di avere i capelli pieni di olio, ha fatto un appello ai parrucchieri. Cosa ha chiesto? Se per sgrassare è bene utilizzare, cosa che lei ha fatto, un sapone per piatti.

La Story che ha fatto il giro del web

Nella Story sopra ricordata, che ha fatto il giro del web, si vede la De Lellis affermare che durante lo shooting le hanno messo “un litro d’olio tra i capelli”. Ha poi affermato di essere tornata a casa disperata e di aver deciso di risolvere la situazione utilizzando un sapone per i piatti. “Sgrassa tutto… ho pensato mi sgrasserà anche la cute”.

Il risultato? A suo dire “pazzesco”. L’influencer laziale, classe 1996, ha affermato che i capelli sono venuti benissimo. Dopo questo curioso trattamento tricologico non si è fermata, facendo due shampoo e una maschera su tutte le lunghezze.

Ha poi nuovamente chiesto se adottare questa soluzione in caso di cute grassa è sbagliato o meno, specificando che, quando ha il problema della cute lipidica, è solita ricorrere a qualche goccia di limone. In questo caso, però, ha pensato non fosse sufficiente e ha deciso di adottare una soluzione creativa che ha scatenato l’ironia del web.

