Giulia De Lellis aggredita per strada a Milano

Ne ha dato notizia la stessa ragazza, 24 anni: «Ho letto qualche articolo infelice in cui si dice che ho subito una brutta aggressione, e come se non bastasse molte persone intorno a me, invece di aiutarmi, hanno scattato delle foto. Allora ho deciso di fare chiarezza. L’aggressione purtroppo è vera, è accaduto circa due settimane fa a Milano. Non ve ne ho parlato perché intanto ci sta pensando chi di dovere, e poi perché se dovessi raccontarvi tutte le cose terribili che mi sono capitate negli ultimi mesi inerenti a queste situazioni non finiremo più. Non ho voglia di darci importanza e non mi va di mettervi queste angosce. Ho vissuto tutto in privato, come è giusto che sia con alcune di queste situazioni».

Quindi, Giulia De Lellis sarebbe stata vittima di uno scippo e, per fortuna, solo tanta paura per la social influencer: «Sto benissimo, fortunatamente non sono riusciti a farmi del male. L’unica persona che c’era e che ha visto tutto è stata una persona gentilissima che mi ha subito aiutata e che ringrazio anche pubblicamente. State sereni. Non credete esattamente sempre a tutto quello che si legge. Orami sapete un po’ come funziona».

LEGGI ANCHE: Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe.