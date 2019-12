Giulia De Lellis ha in tasca un nuovo progetto e su Instagram non ha potuto far a meno di annunciarlo.

L’affermata influencer è ormai una delle icone italiane: il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’ ha avuto un enorme successo ed al giorno d’oggi la giovane romana ha il potere di ‘influenzare’ l’intera generazione.

«Sta per nascere un nuovo progetto e voglio metterlo su con uno di voi, forse più di uno. Mi date una mano? Iniziamo» scrive così in più IG story la famosa influencer, GDL. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne cerca un fotografo, un videomaker ed un grafico per il suo nuovo ‘progetto’: ci ha tenuto però a sottolineare che non accetterà ‘perditempo’. La De Lellis ha bisogno di giovani volenterosi di lavorare, di crescere e creare insieme al suo team. Chi saranno i prescelti? Siamo molto curiosi di scoprire cosa bolle in pentola.

Nell’ultimo anno Giulia ci ha sorpreso molto: non solo il libro che racconta le corna ricevute dal suo ex, Andrea Damante, ma l’influencer ha anche partecipato ad una mini serie su Witty Tv che ha avuto successo! La principale qualità di GDL è che cerca sempre di coinvolgere i suoi fan nelle sue idee o nei suoi ‘progetti’: è proprio per questo che è riuscita a diventare un’icona nel mondo del web italiano.

Bisogna capire se queste ultime iniziative della De Lellis fossero previste o il suo obiettivo è distrarre rispetto al caso di Andrea Iannone, il fidanzato cambione di motociclismo che in questi giorni è stato accusato dall’antidoping di uso di droghe.

I riflettori, dopo la notizia, si sono accesi sulla giovane coppia. Andrea e Giulia, infatti, stanno insieme da poco meno di un anno. La loro relazione fa sognare migliaia di fan, che li seguono assiduamente sui profili social di entrambi. Se Iannone è riuscito a dimenticare l’ex fidanzata Belen Rodriguez, la De Lellis è riuscita a superare la tristezza per i tradimenti di Andrea Damante. Nonostante siano una coppia da poco tempo, inoltre, hanno già preso la decisione di andare a convivere. Il loro, quindi, appare come un amore forte e indistruttibile.

Non appena è circolata la notizia, però, molti dei loro fan, probabilmente meno interessati ai risvolti sportivi, hanno iniziato a chiedersi come avrebbe reagito l’influencer e se la decisione della Federazione Internazionale Motociclismo avrebbe, in qualche modo, determinato una crisi di coppia.

La risposta è arrivata in breve tempo. Andrea Iannone, infatti, ha espresso il suo punto di vista sul suo profilo Instagram:

«Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché, ad ora, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda».

Tra le prime persone a commentare il post di Iannone proprio Giulia De Lellis, che con poche semplici parole ha spazzato via ogni dubbio. L’influencer, infatti, ha affermato:

«Chi ti conosce sa… Non servono altre parole».

