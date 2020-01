Giulia De Lellis mostra l’acne su Instagram: “La soluzione c’è”

Social influencer sì ma anche una ragazza come tante, con tutte le problematiche delle coetanee che vogliono dimostrare al loro pubblico che essere belle fino in fondo non conta e che certi problemi toccano a tutti e a tutte. A qualsiasi età.

O è un atto di maturità mentale o è un modo per portarsi avanti prima che l’età cominci a mostrare i primi cedimenti la scelta della social influencer, fashion blogger e scrittrice Giulia De Lellis di mostrare una delle parti più intime del suo essere. Stiamo parlando della sua acne.

Quei bruttissimi punti neri o gialli che spuntano sulla pelle e che in genere colpiscono il viso e il naso e le parti più grasse del corpo. Ecco, bisognerebbe capire – anche se una motivazione ufficiale sulle cause dell’acne non esiste – cosa ha mangiato in questi giorni la De Lellis per avre questi problemi.

Ha mangiato troppa pasta? Troppa pizza? È in piena allergia alimentare? In ogni caso si è confessata a milioni e milioni di follower.

E così ecco mostrare senza trucco il lato sinistro del suo viso e in particolare la guancia in una serie di stories su Instagram.

«La soluzione c’è. Passa. Soffrire di acne non è una vergogna. Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia. Non ero in uno stato tragico, avevo un principio di acne. Ho provato creme e cremine, ma peggio. Pelle sempre più grassa. Affidatevi a un dermatologo, curate l’alimentazione, provate per 28 giorni a non mangiare cibi che contengono lattosio, attenzione alla detersione».

Giulia incolpa tutto a una causa: «Stress che su noi donne gioca brutti scherzi… Ero demoralizzata, volevo morire». Ma poi ha capito che passa, perché la soluzione c’è. «Ne soffrivo ma mi sono detta che vergogna è altro. Capisco la sofferenza ma i problemi sono altri».

E, comunque, i problemi non sono finiti per Giulia. Che dice altro che fa preoccupare i suoi numerosi fan: «La notte non dormo, insonnia perenne. Ho provato tutti i rimedi naturali ma niente. Non ne posso più». Intanto, circola voce che la De Lellis abbia ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato – ed ex di Belen Rodriguez – Andrea Iannone.

Una notizia ancora non confermat ma gli amici parlano di una Giulia particolarmente felice, che in queste ore ha anche pubblicato un’altra foto su Instagram con un giubbotto bianco e rosa col pelo e la scritta: «Trust in what you love, continue to do it, and it will take you wherever you need to go». Attendiamo le prossime novità.

