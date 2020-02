“Sto malissimo… sono ipocondriaca”: queste le parole utilizzate da Giulia De Lellis nella giornata del 24 febbraio. L’influencer romana, fidanzata di Andrea Iannone, ha esternato su Instagram tutto il suo tormento in queste ore. Non è la prima volta che la De Lellis parla del Coronavirus. Diverse settimane fa, quando l’emergenza non era ancora a questi livelli, la ex di Damante aveva fatto una Story Instagram in aeroporto mostrandosi con una mascherina sul viso e chiedendo ai suoi follower se anche loro fossero spaventati dal Coronavirus.

Giulia De Lellis: ecco cosa ha detto su Instagram

Giulia De Lellis ha dedicato qualche minuto delle Stories sul suo seguitissimo profilo Instagram per parlare del Coronavirus. “Voglio dirvi solo due parole sul Coronavirus… non per creare allarmismi, anche se sto malissimo perché sono ipocondriaca”: con queste parole la ex corteggiatrice di Andrea Damante si è rivolta ai suoi follower, invitandoli anche a non intasare le linee del 112.

La De Lellis, inoltre, ha condiviso gli schemi del Ministero della Salute con le indicazioni da mettere in pratica per prendersi cura al meglio della propria igiene personale e per minimizzare il rischio di contagio.

Giulia De Lellis, che in questi giorni ha partecipato alla Fashion Week di Milano, ha fornito anche specifiche relative alla gestione dei sintomi. L’influencer romana ha invitato i suoi follower a non recarsi in pronto soccorso in caso di tosse persistente o di febbre. Ha altresì specificato l’importana di lavarsi le mani e di non toccarsi la bocca o gli occhi.

Ha successivamente detto che si tratta di regole di base, di cose che andrebbero fatte sempre ma che lei adesso sta facendo più spesso. Per rendere ulteriormente l’idea, ha specificato che tra un po’ le cadono le mani per quante volte le lava. Ricordiamo che l’influencer laziale, che nelle ultime settimane ha diminuito fortemente la sua presenza sui social, ha anche condiviso un’immagine di Amuchina, lamentando l’aumento vertiginoso dei prezzi negli ultimi giorni.

