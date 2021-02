Giulia Salemi: chi è la madre Fariba Tehrani?

La madre di Giulia Salemi è iraniana.

Ha partecipato con lei a Pechino Express.

Fariba è spesso ospite di salotti televisivi.

Giulia Salemi, influencer e concorrente di diversi reality, l’ultimo del quali è il GF Vip 5 (dove è tornata per la seconda volta). Tra le tappe della sua carriera è possibile citare la partecipazione a Pechino Express nel 2015, anno in cui ha gareggiato nella coppia de Le Persiane assieme alla madre Fariba Tehrani. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha la madre di Giulia Salemi?

Fariba Tehrani è nata il 9 maggio 1962. Ciò significa che, nel 2021, compirà 59 anni e che ne aveva 31 quando ha messo al mondo la figlia, classe 1993.

LEGGI ANCHE: Chi è Nello Sorrentino, il fidanzato di Carlotta Dell’Isola?

Lavoro

Trasferitasi in Italia a 18 anni per allontanarsi dalla difficile situazone sociale in Iran, suo Paese d’origine, Fariba Tehrani gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza.

Carriera televisiva

Come già accennato, Fariba Tehrani nel 2015 ha partecipato a Pechino Express con la figlia. Dopo questa esperienza televisiva, si sono aperte per lei le porte delle ospitate in alcune dei più importanti salotti del piccolo schermo italiano (p.e. i programmi di Barbara D’Urso).

Instagram

Fariba Tehrani, splendida mamma di Giulia Salemi, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 20 mila persone.

LEGGI ANCHE: Ecco perché è finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi