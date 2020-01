Giulia Salemi: Chi è il Nuovo Fidanzato della ex di Francesco Monte

View this post on Instagram

Sto guardando le vostre foto con la mia power capsule collection !! Siete PAZZESCHE 🤩 Ultime settimane per postare le foto con la mia collezione taggando me e #zuiki nel post . A fine mese verrano scelte le vincitrici del contest power pranzo con me che riceveranno una box makeup di natale da parte mia solo per voi 🥳❤️ So che è praticamente tutto SOLD OUT quindi affrettatevi a vedere se è rimasto qualcosa nei 30 negozi scelti o sul sito online per avere la possibilità di vincere anche voi 😏 LOVE YOU FIABE