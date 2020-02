Impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip assieme a Pupo, Wanda Nara, come ben si sa, è innamoratissima di Mauro Icardi. La bionda argentina, che il prossimo 10 dicembre spegnerà 34 candeline, ha fatto gli auguri al consorte nella giornata del 19 febbraio 2020, giorno del 27esimo compleanno dell’ex stella dell’Inter (che oggi indossa la maglia del Paris Saint Germain).

Una foto social hot

Wanda Nara, seguitissima su Instagram – il suo profilo ha oltre 6 milioni di follower – ha usato proprio questo palcoscenico social per fare gli auguri di buon compleanno all’amatissimo consorte e padre di due dei suoi cinque figli.

Come si può vedere dalla caption, la dedica è a dir poco romantica e rappresenta l’ennesima testimonianza di come, legati da anni sia sentimentalmente sia professionalmente (lei gli fa da agente), Mauro Icardi e Wanda Nara siano una delle coppie più forti del mondo dello showbiz.

L’intervista a Chi e le accuse del padre

Wanda Nara è oggettivamente una delle scoperte più interessanti di questa edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Icardi ha raccontato di sé recentemente nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

La Nara ha parlato del reality, affermando che non riuscirebbe mai ad assumere il ruolo di reclusa in quanto sentirebbe la mancanza del sesso. Sempre nel corso dell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la moglie di Mauro Icardi ha parlato anche del padre, che l’ha recentemente accusata di essere attaccata ai soldi, dandole dell’arrampicatrice sociale (intervistato dalla rivista Caras, l’ha descritta come una donna persa nella fama e nei soldi e ha elogiato Maxi Lopez).

La Nara ha replicato respingendo qualsiasi accusa e affermando di essere abituata anche ad alzarsi alle 4 per lavorare come modella in diverse campagne pubblicitarie e di essere intenzionata a trasmettere ai suoi figli l’importanza del rispetto del denaro, aiutandoli fin da piccoli a capire quanto costi averlo.

