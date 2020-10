Gli orologi particolari da parete: quali sono i criteri fondamentali per la scelta?

Per arredare con gusto il tuo soggiorno, la camera da letto, lo studio e qualunque altra stanza, non c’è nulla di meglio di un orologio da muro moderno. Un oggetto di questo tipo ha un notevole potere decorativo, spicca come un autentico gioiello e ti consente di accentuare e sottolineare il carattere degli ambienti domestici.

In più, gli orologi particolari da parete sono perfetti anche per gli spazi professionali, per gli uffici, le sale d’attesa, le attività commerciali e di ristorazione. Questi articoli di interior design sono concepiti per suggerire un’impressione di ricercatezza e di cura per i dettagli: uno standard che deve sempre essere rispettato, tanto nelle case quanto nei contesti lavorativi.

Vivaci, originali, divertenti, i modelli proposti su SmartArredo sono vere e proprie gemme capaci di impreziosire anche i locali più sobri. Ma come si fa a scegliere l’orologio giusto? Dai un’occhiata ai nostri consigli in merito!

I materiali

Un primo elemento su cui bisogna riflettere, prima dell’acquisto, è il materiale di fabbricazione. È importante che esso sia resistente, ecologico, solido e sicuro, rifinito con attenzione per ottenere un risultato unico.

Gli orologi sospesi non sono meri accessori ornamentali: il loro scopo è quello di fondere bellezza e praticità, ed è indispensabile che siano robusti e longevi. Una soluzione che soddisfa tutti questi parametri è il legno, che colpisce con le sue sfumature naturali ma che può anche essere personalizzato con una miriade di colori, pattern e textures artistiche.

Ecco, ad esempio, il meraviglioso Gear di SmartArredo: un piccolo tesoro ispirato al mondo vintage, dotato di quel fascino esclusivo che solo le migliori creazioni artigianali possiedono. Questo orologio è eccellente per valorizzare sia gli arredi moderni sia quelli classici, è elegantissimo e versatile. Il tutto è intarsiato a mano e costruito in tranciato di legno, con supporto in multistrato di pioppo e bordi in wengé. Un inconfondibile tocco di classe!



Orologio da parete Cucuball

Anche il modello a cucù Cucuball, formato da 12 cilindri variopinti, è in legno. Pensa che puoi decidere addirittura tra due versioni cromatiche, ovvero le tinte fredde (blu, verde, viola ecc.) o calde (giallo, rosso, arancione e così via). All’occorrenza questo materiale può essere combinato con l’acciaio, come nel caso di Tour, dove la tradizione procede a braccetto con l’innovazione.

Il metallo è brillante, levigato, raffinato, emblema dei complementi di stampo contemporaneo. Esso trova una delle sue massime espressioni in Seven, a dir poco originale per le sue linee sinuose, pure e pulite. Quello in questione è un articolo minimalista, sportivo ed essenziale, ideale per la zona living e per la camera da letto.



Orologio da parete “Il tempo Vola”

Non dimentichiamo, poi, gli orologi particolari da parete che uniscono metallo e PVC, tra cui risalta lo splendido Iltempovola con movimento al quarzo a batteria. Questo non è un semplice orologio, bensì un vero capolavoro! Il PVC, tra l’altro, è un’opzione decisamente green, molto popolare nell’ambito dell’arredamento ecosostenibile.

La selezione del modello

Oltre ai materiali, devi tenere in considerazione anche il design del prodotto: le sue forme, i dettagli, i motivi decorativi. In questo modo potrai individuare la tipologia più adatta alla stanza di destinazione, per ottenere un insieme armonioso e coerente.

Facciamo un esempio. Guardando la superficie di Sovraposate Cold, quale ambiente ti viene in mente? Ovviamente la cucina, in virtù degli intagli che raffigurano la sagoma delle posate. Ti sveliamo una piccola chicca: le differenti tonalità che definiscono il pattern non sono dovute all’utilizzo di vernici, ma alla sovrapposizione di specie lignee diverse!

Sullo stesso stile è plasmato Cutlery Colors, le cui gradazioni sono però più calde e tendenti al marrone. Un accessorio al 100% made in Italy, sobrio e al contempo sofisticato, perfetto per abbellire il locale simbolo del focolare domestico. Invece l’orologio chiamato Biancaneve è progettato per arricchire la cameretta di una bambina sognatrice, come testimonia l’aspetto ispirato al celebre personaggio delle fiabe.

Per un salotto moderno vanno benissimo orologi da muro come Skallop, in metallo verniciato, e H:M:S:, composto da tre dischi separati. Ti consigliamo il primo se hai un soggiorno total white o dominato da colori neutri, il secondo se ti piacciono le soluzioni esclusive ma non troppo vistose. Le tre sezioni di H:M:S: danno origine a un tutt’uno fluido ed equilibrato, sulla base dei dettami dello stile contemporaneo.

Infine, per uno spazio di stampo retrò – che sia la camera da letto, la zona living, lo studio ecc. – potresti procurarti un orologio da parete a cucù. Lo shop di SmartArredo ne mette a disposizione una gamma davvero vasta! Un oggetto del genere è alquanto speciale, un autentico ponte tra il passato e il presente.

Per il resto, scegli un orologio con movimento al quarzo a batteria, che durerà negli anni senza rovinarsi. Prediligi i modelli che resistono all’usura, al calore e all’umidità, soprattutto se vuoi usarli in cucina. Ricorda, poi, che un articolo di questo tipo è ottimo anche come idea regalo!