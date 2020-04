Gli gnocchi di patate sono una tra le ricette simbolo della tradizione culinaria italiana. Il bello è che sono anche molto semplici da preparare (oltre che versatili in cucina). Nelle prossime righe, vediamo la ricetta passo passo.

Ingredienti (dosi per 4 persone)

1 kg di patate

Un uovo

300 grammi di farina tipo 00

Un pizzico di sale fino

LEGGI ANCHE: Amatriciana, la ricetta perfetta del famoso piatto laziale

Svolgimento

Il primo passo per preparare gli gnocchi di patate prevede il fatto di lessare le patate. Quando ci si accorge che l’acqua ha raggiunto il punto di bollore, bisogna aspettare ulteriori 30/40 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo è necessario fare la prova forchetta e vedere se i rebbi affondano senza difficoltà.

Nel frattempo, bisogna versare la farina su un tagliere. Su quest’ultima vanno schiacciate le patate dopo averle pelate e scolate. A questo punto, bisogna aggiungere l’uovo dopo averlo leggermente sbattuto.

Dopo aver aggiunto il sale, arriva il momento di impastare il tutto fino a quando non si ottiene un composto morbido ma compatto. Attenzione, però: non è il caso di lavorarli troppo! In questo modo, infatti, il rischio è che gli gnocchi diventino troppo duri in fase di cottura.

Una volta ottenuto il risultato sopra ricordato, bisogna prelevare una piccola pate dell‘impasto e stenderlo aiutandosi con le punte delle dita fino a quando non si ottengono dei filoni caratterizzati da uno spessore di 2 centimetri. In tutto questo è fondamentale coprire l’impasto che rimane con uno straccio onde evitare che si secchi.

Cosa bisogna fare una volta arrivati a questo punto? Tagliare i filoni a tocchetti e premere fino a quando non si ottiene la classica forma dello gnocco. Dopo averli preparati tutti e averli sistemati su un canovaccio, arriva il momento di versarli in acqua bollente e salata. Non appena gli gnocchi verranno a galla, significa che sono pronti.

LEGGI ANCHE: Fettuccine Alfredo, la ricetta perfetta del famoso piatto di pasta