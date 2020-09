Gomorra, ‘Genny’ e ‘Ciro’ annunciano l’ultima stagione (VIDEO)

Gomorra 5. Ora c’è l’annuncio da parte dei due attori principali della serie ispirata dal romanzo di Roberto Saviano: Salvatore Esposito (che interpreta Gennaro Savastano, detto Genny) e Marco D’Amore (Ciro Di Marzio, detto l’Immortale, che è anche regista).

La comunicazione, che ha reso felici i tanti fan della serie (non solo italiani) prodotta da Sky, è avvenuta tramite Instagram con un video dei due in bianco e nero.

«Annuncio del giorno: Gomorra 5 ultima stagione», ha esordito Marco D’Amore che tornerà nei panni di Ciro l’Immortale, dopo avere diretto e interpretato il film (che ha vinto molti premi) che ha fatto da legame tra la quarta e la quinta stagione della serie sulla guerra tra i clan camorristici di Napoli.

«Come ultima stagione? Non avevano detto che…», ha risposto Salvatore Esposito. «No questa è l’ultima stagione. Abbiamo finito qua. Quella che stiamo girando è l’ultima», ha chiarito D’Amore, il cui personaggio era scomparso nell’ultima puntata della terza serie.

«E io che faccio dopo?», ha chesto Esposito. «Che ne so Sasà? Aprimm ‘na pizzeria», ha proposto D’Amore. «Io tengo un chioschetto di taralli, poi male che vada ti do una mano in pizzeria», ha commentato Salvatore Esposito.

«Perché tu sai fa’ le pizze? Vammi a fare ‘na margherita con poca mozzarella», ha replicato ridendo Marco ‘D’Amore, che poi ha concluso con «the end».

Salvatore Esposito e Marco D’Amore sono molto amici nella vita di tutti i giorni.

