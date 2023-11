Google Bard in tempo reale, l’ultima novità dell’IA rivale di Chat GPT

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito e toccato con mano l’intelligenza artificiale. Molti professionisti si sono interfacciati con questo strumento ormai realtà. La disponibilità immediata dell’IA, oltre che la possibilità di usarla gratuitamente per gli scopi più svariati, ha portato grandi aziende a investire su nuove “creature”. L’esplosione di questo fenomeno si deve soprattutto ai vari servizi chatbot che sono stati lanciati per il pubblico. Si pensi a Chat GPT, un servizio che è stato letteralmente preso d’assalto.

Tra i colossi che hanno investito nell’IA c’è anche Google. L’azienda ha lanciato il suo Google Bard anche in Italia nei mesi scorsi. Da febbraio a oggi abbiamo visto ricevere costantemente aggiornamenti, con nuove funzionalità e dei miglioramenti. Bard è il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa che Google ha messo in campo in risposta (tardiva) a Chat GPT.

Come funziona Google Bard? Come ChatGPT, Google Bard è infatti un chatbot IA conversazionale in grado di generare testo in risposta a un input. Questo significa che potete fare qualsiasi domanda e Bard fornirà una risposta. Ma recentemente sono arrivate delle novità per Bard. L’ultimo aggiornamento introduce la funzionalità per avere le risposte in tempo reale. Ma cosa significa?

Le risposte in tempo reale da Bard consistono in risposte alle richieste degli utenti, immediatamente dopo che è avvenuta la richiesta. Inoltre, il testo dell’IA risulta digitato gradualmente sullo schermo dal chatbot.

Non si tratta, in realtà, di risposte realmente immediate: c’è sempre un certo lasso temporale in cui Bard deve necessariamente elaborare la richiesta fatta. La nuova funzionalità è attivabile dal menù delle impostazioni di Bard. Si può sempre tornare alla modalità di risposta “classica” in cui si vede il testo una volta che Bard ha completato la risposta. La nuova funzionalità sarebbe dunque un’alternativa grafica e non un vero miglioramento nell’utilizzo quotidiano.