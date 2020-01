Grande Fratello VIP 2020, qual è il cachet dei concorrenti?

Tempo di compiti nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti – perdere contro il film di Heidi su Raiuno non sarà certo stato bellissimo per Alfonso Signorini e il suo staff – ecco che arriva il tempo di fare partire il vero gioco. Come un tempo. All’antica. Con le richieste da fare.

E il Grande Fratello ha mandato il suo primo comunicato ai concorrenti che furono un tempo sconosciuti, riuniti con Fabio Testi nel privè. A Pasquale il compito di leggerlo, tra le risate dei presenti. Visibile era l’emozione dei quattro – alvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese – che hanno vissuto il loro momento di amarcord. Già, perché adesso, sulla base di un budget, dovrà essere stabilita una lista di roba da mangiare.

A Laricchia il compito di regolarla, sulla base di una regola «pochi carboidrati, altrimenti ci viene una faccia così». Si stanno divertendo gli ex concorrenti. Decisamente più dei vip. Incredibile sembra poi l’intesa tra Salvo e Pasquale. Con Patrick a fare da contorno. Sembrano ragazzi in gita. Hanno trovato subito la loro intesa.

Ma quanto costa alla produzione il loro ritorno in tv. E quanto costano i vip? In conferenza stampa Alfonso Signorini ha detto: «I concorrenti sono stati contattati come cast e quindi hanno un corrispettivo che dipende dalla notorietà, dal personaggio eccetera. È un elemento della loro partecipazione. L’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione, perché una persona deve essere convinta ed avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione. Se non si arriva ad una conclusione amici come prima. È un’attività lavorativa e questi signori percepiscono un compenso per la loro partecipazione».

Guardando alla realtà, sicuramente i vip – Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Fabio Testi, Licia Nunez, Elisa De Panicis, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Ivan Gonzalez e Andrea Montovoli prendono molto di più dei concorrenti di ritorno.

Resta, quindi, come punto di riferimento prendere Lory Del Santo che doveva essere una concorrente ma è stata colpita dal grave lutto per il figlio diciannovenne e ha rinunciato. Centomila euro sono il denaro che era stato promesso alla signora, che ha detto di no. Una cifra tra i quaranta e i 50 mila euro base prese Valeria Marini. Esiste, quindi, un cachet base per partecipare, poi quello quotidiano. Chi resta di più, oltre al premio finale, ottiene più soldi.

Venerdì, invece, sarà il momento di determinare i primi concorrenti messi davanti alla gogna mediatica del pubblico. Ne vedremo delle belle.

