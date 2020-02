Durante la settimana del Festival di Sanremo, che ha oggettivamente catalizzato l’attenzione televisiva, nella casa più spiata d’Italia, ossia quella del Grande Fratello VIP, sono successe diverse cose. Passiamo assieme in rassegna, in attesa della puntata che andrà in onda stasera alle 21.20, le novità più importanti.

Il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Dopo settimane di gossip sul loro rapporto – con commenti anche da parte del padre di lui, che ha parlato del figlio come di uno da storia seria – alla fine il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è arrivato. La sera dell’8 febbraio, dopo una conversazione relativa proprio al loro rapporto, i due si sono lasciati andare alla passione.

Con l’ex marito Francesco Sarcina impegnato sul palco dell’Ariston – Le Vibrazioni hanno partecipato con il brano Dov’è, classificandosi al quarto posto – l’influencer, che ha manifestato nostalgia per la figlia Nina, è preoccupata in quanto, da qualche tempo a questa parte, sta frequentando una persona. Durant una conversazione con Andrea Denver, la bionda siciliana ha sottolineato che, nonostante con quest’uomo misterioso si siano detti che era una prova, lei i sensi di colpa ci sono comunque.

Dal canto suo, Paolo Ciavarro – che ha ricevuto la “benedizione” di mamma Eleonora Giorgi per quanto riguarda la storia con Clizia – sta cercando di vivere con discrezione questo rapporto. Il figlio dell’attrice – ex inquilina della casa di Cinecittà – e di Massimo Ciavarro è in generale molto riservato sulla sua vita privata, tanto che non ha risposto alle domande di Antonio Zequila sulla ex Alicia Bosco.

Il fidanzato di Antonella Elia alla prova della macchina della verità

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, si è sottoposto, nello studio di Barbara D’Urso, alla macchina della verità per chiarire la sua posizione dopo le foto con Fiore Argento. I risultati sono stati critici sulle domande più importanti – p.e. un eventuale bacio con la ex – e lui ha smentito tutto, giurando sul figlio di non aver mai tradito la compagna.

Il litigio tra Serena e Pago

Sabato nella casa di Cinecittà è andato in scena anche un litigio tra Serena Enardu e Pago. La ex tronista sarda ha accusato il cantante, con il quale c’è stato un forte riavvicinamento dopo l’entrata di lei nella casa, di imporle un determinato comportamento con gli altri inquilini.

La Enardu, convinta che all’ex marito di Miriana Trevisan non sia ancora passato il trauma di Temptation Island, ha affermato di non poter pagare per tutta la vita per quanto accaduto nel corso del reality appena citato. La ex tronista stasera avrebbe dovuto confrontarsi con Miriana Tevisan, che ha però dichiarato stamattina che guarderà il GF da casa. Stasera i telespettatori assisteranno inoltre al confronto tra Antonio Zequila e Lory Del Santo, che entrerà nella casa per dire la sua in merito ai gossip lanciati dall’attore su un loro flirt passato.