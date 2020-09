Il Grande Fratello Vip 5 sta tenendo banco a livello mediatico non solo per il coming out di Gabriel Garko, ma anche per la vicinanza tra l’ex velino di Striscia ed Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Flavio Briatore, che nei mesi scorsi ha condotto Battiti – Live, nelle settimane scorse aveva affermato di aver sacrificato la sua vita per stare accanto al manager piemontese.

La risposta di Flavio Briatore – che ha recentemente incontrato la ex Naomi Campbell a Montecarlo – – è presto arrivata. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, si è duramente sfogato in merito alle parole della donna che, dal 2017, è la sua ex moglie.

Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare a quello che le passo e dimostrare che vuole davvero essere autonoma, no?.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

A queste parole di Flavio Briatore, ha fatto seguito una chiacchierata tra Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck.

Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto.

Così si è espressa la conduttrice di Battiti – Live in merito a uno dei momenti più dolorosi della sua vita, avvenuto a pochi mesi dalla nascita del figlio Nathan Falco nel 2010. Davanti alla De Blanck, che ha sottolineato che se si sposano uomini come Briatore o ci si fa la propria vita o li si lascia, la Gregoraci ha asserito che lui non è cattivo, ma che non sa gestire certe situazioni.

