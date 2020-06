Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci prima concorrente ufficiale?

A poco più di due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 4, è già in lizza un nome per la prossima edizione. Di chi si tratta? Della ex signora Briatore Elisabetta Gregoraci. La conduttrice calabrese, classe 1980, è stata indicata da Blogo come la prima inquilina ufficiale della casa di Cinecittà nella prossima edizione del reality.

L’indiscrezione non è stata confermata dalla diretta interessata. A quanto pare, però, la sola notizia avrebbe irritato molto il suo ex marito, il manager Flavio Briatore. A riportare la notizia della contrarietà dell’imprenditore è stata la testata Giornalettismo.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci fotografata accanto a un imprenditore emiliano

Elisabetta Gregoraci nella casa di Cinecittà? Flavio Briatore dice no

Il pensiero di Elisabetta Gregoraci come prima concorrente del prossimo Grande Fratello Vip, in onda in autunno e condotto da Alfonso Signorini, non trova d’accordo Flavio Briatore. Sulle pagine della testata Giornalettismo, si parla invece di fonti secondo le quali il manager sarebbe contrario alla partecipazione dell’ex moglie al reality Mediaset.

Come si evolverà la situazione? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti, che arriveranno di sicuro a breve. Di certo c’è che, con l’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci tornerebbe in tv dopo l’avventura di Made in Sud, trasmissione che vede ora al timone Stefano De Martino.

Ribadiamo: non resta che attendere la conferma. Quello che già si sa, è che il cast, come affermato dal conduttore stesso, sarà stellare. La prossima edizione, sarà sempre caratterizzata dalle due puntate settimanali, un esperimento che è stato concretizzato per quella appena conclusa e che ha avuto successo.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Cristina Quaranta? Ecco che fine ha fatto