Grande Fratello Vip 5: Flavia Vento abbandona dopo un solo giorno

Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip 5. La showgirl 43enne, attivista animalista, è rimasta solo 24 ore nella Casa di Cinecittà. Valigia in mano, la Vento ha varcato la porta rossa (non si tratta del suo primo ritiro da un reality).

Le parole di Flavia Vento

Siete uno più carino dell’altro, veramente. Non ho trovato arpie, cattivi. Ho trovato solo persone carinissime, veramente.

Queste le parole di Flavia Vento al momento dell’uscita dalla Casa del Grande Fratello. Andrea Zelletta ha specificato che sentiranno la sua mancanza e Fausto Leali ha parafrasato un suo celebre brano iniziando a cantare “Ci manchi, ci manchi”.

LEGGI ANCHE: La scelta di Flavia Vento: “Ho chiuso con gli uomini”

“Ragazzi, se uno non se la sente”: così la Vento ha chiosato prima di uscire, tra gli applausi dei suoi ormai ex coinquilini, dalla porta rossa più famosa d’Italia. La decisione di abbandonare la Casa da parte della Vento è arrivata dopo uno sfogo emotivo pesante, che ha visto la ex valletta di Teo Mammucari piangere per la mancanza dei suoi cani. A seguito di un altro crollo emotivo, la Vento ha optato per l’addio al reality di Canale 5.

LEGGI ANCHE: Flavia Vento: “Sono piena di debiti. Lo Stato mi sta prendendo in giro”