View this post on Instagram

Questa camicia l’avevo comprata per mio marito, non l’ha mai messa…forse non è il suo stile, lui è certamente più rock! L’ho fatta mia, oggi, mi sembra perfetta per questo primo giorno di settembre, tra la malinconia di salutare l’estate e l’allegria di accogliere l’autunno, stagione che a me piace assai. Oggi, oltre alla camicia, ho addosso una strana sensazione di calma…e a me la calma mette agitazione!!