Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni di Alfonso Signorini

Ci siamo appena lasciati alle spalle la quarta edizione del Grande Fratello Vip e già c’è qualche succoso dettaglio sulla quinta. Alfonso Signorini, ottimo padrone di casa del reality più celebre d’Italia, le ha svelate nel corso di una diretta social con Simona Ventura.

Quando inizierà il prossimo Grande Fratello Vip?

Alfonso Signorini ha rivelato che il Grande Fratello 5 andrà in onda a settembre. Dal momento che si tratta di un anticipo rispetto alla solita tabella di marcia, il giornalista e direttore di Chi ha sottolineato che l’autunno sarà impegnatissimo.

Signorini ha confermato una formula già testata quest’anno, ossia la doppia diretta settimanale. “All’inizio ero spaventato”: queste le parole del conduttore che ha sostituito Ilary Blasi alla guida del reality. Alfonso Signorini ha specificato che, man mano che il reality è andato avanti, è stato possibile rendersi conto che, proprio grazie a questa formula, il pubblico è riuscito ad affezionarsi a quello che stava succedendo ai concorrenti in casa.

Il giornalista ha altresì dichiarato di aver già scelto due concorrenti e che il cast sarà formato da personaggi ancora più celebri rispetto a quelli dell’edizione che ci siamo appena lasciati alle spalle. Per quanto riguarda le conferme, è il caso di ricordare quella di Pupo. Non si sa però se il cantante di Gelato al Cioccolato tornerà in veste di opinionista o in un altro ruolo.

Nel corso della diretta si è parlato anche di Giulia De Lellis. Alfonso Signorini ha confermato che l’avrebbe voluta come opinionista per l’edizione che ci siamo appena lasciati alle spalle ma che la cosa non è andata in porto. Sarà per quella in partenza a settembre? Non resta che attendere per vedere se, al posto di Wanda Nara, ci sarà effettivamente l’influencer di Pomezia, descritta da Signorini come una ragazza che sa cosa vuole.

