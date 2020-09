Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato e già non mancano i colpi di scena. Tra questi è possibile citare senza dubbio l’uscita di Flavia Vento dalla Casa di Cinecittà, ma anche il topless di una delle concorrenti più attese: Patrizia De Blanck.

Le immagini del topless e l’imbarazzo di Barbara D’Urso

La contessa, che si è scontrata con Tommaso Zorzi nel corso della prima serata, si è cambiata davanti alle telecamere accese del reality, mostrando un topless in diretta. In quel momento, le immagini della diretta all’interno del loft di Cinecittà venivano trasmesse da Pomeriggio 5, la striscia televisiva quotidiana di Barbara D’Urso.

Nello studio di canale 5 è calato il gelo. La D’Urso, trafelata, si è giustificata con il pubblico. “Non era la nostra regia, noi non c’entriamo niente”: così si è espressa la conduttrice campana, classe 1957. La D’Urso ha dedicato un complimento alla contessa, facendo presente che, a 75 anni, Patrizia De Blanck ha ancora un bel seno.

Barbara D’Urso ha continuato a ironizzare dicendo che, a suo avviso, dopo quel topless improvviso qualcuno ha spiegato alla contessa, che è stata anche protagonista di una sfuriata per via delle luci accese di notte, che in alcune stanze non ci si può spogliare.

VIDEO:

LA DE BLANK SI SPOGLIA DURANTE POMERIGGIO 5 E IL REGISTA NON FA IN TEMPO A CAMBIARE INQUADRATURA #GFVIP pic.twitter.com/x4eox0RLTv — gnu stefani ⁷💥🏳️‍🌈 (@gnustefani) September 15, 2020

