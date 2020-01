Grande Fratello VIP, Adriana Volpe accusa la Rai e la Rai risponde

Al Grande Fratello VIP Adriana Volpe ha lanciato una dura accusa alla Rai.

In particolare, la conduttrice e giornalista ha parlato di lavoro e maternità. «Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a diventare madre – ha spiegato l’ex volto di Mezzogiorno in Famiglia – mia figlia è nata nel 2011 (solo nel 2012 le cose sono cambiate) e io fino a quel momento ho sempre firmato un contratto in cui c’era scritto ‘in caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto, nulla sarà dato e nulla sarà dovuto’».

La conduttrice ha tentato più volte di far rimuovere la clausola, senza successo: «Ho capito che quando ti trovi davanti ad un muro di gomma l’unico modo per far cambiare le cose è far parlare i giornali».

Parole dure a cui, per fortuna, la Rai, ha risposto subito con una informativa. «Onde evitare inutili strumentalizzazioni ad ulteriore testimonianza che la clausola in contestazione non ha il rilievo che le viene attribuito la direzione Generale non ha alcuna difficoltà a toglierla dai contratti per una diversa formulazione che non urti suscettibilità fatta salva la normativa vigente che non è nella disponibilità della Rai poter cambiare».

La Rai, inoltre, segnalò che «nessun contratto è stato mai risolto (parlare di licenziamento è del tutto improprio) a causa di una gravidanza. Al contrario, la Rai ha sempre favorito le collaboratrici in gravidanza, ben al di là dei meri obblighi di legge, in particolare, evitando di risolvere i contratti e, così, penalizzarle economicamente, determinando le condizioni affinché esse potessero rendere la loro prestazione in modo compatibile con la loro condizione e, in ogni caso, il contratto in corso potesse essere fino in fondo onorato».

La cosa finirà per avvocati?

