Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha annunciato 3 nuovi concorrenti

È tempo di fare il punto sul Grande Fratello Vip, il papà d tutti i reality, esteso però alle persone conosciute del mondo dello spettacolo.

Come già sappiamo si parte l’8 gennaio e a condurre sarà Alfonso Signorini, che sin da quando gli è stato assegnato l’incarico è diventato un po’ anche il direttore artistico, selezionando personalmente i concorrenti uno per uno.

Per accettare, il direttore di Chi ha posto l’unica condizione che i concorrenti dovevano essere «persone che la gente da casa non deve dire: “E chi è questo?”». Una missione che sembra, al momento, essere più o meno fedelmente eseguita.

Ma facciamo il punto sui concorrenti, dato che ci sono grandi novità delle ultime ore. Ospite di Piero Chiambretti a ‘La Repubblica delle donne’ su Rete 4, il direttore di ‘Chi’ ha confermato la presenza di tre personaggi: Adriana Volpe, Michele Cocuzza e Antonella Elia.

Adriana Volpe, 46 anni, per anni è stata il volto femminile del programma Rai ‘Mezzogiorno in famiglia’ condotto da Giancarlo Magalli con cui è aperta una lunga e velenosa ‘faida’. La Volpe, poi, ha mostrato la sua anima avventuriera partecipando come concorrente a Pechino Express 2018, in coppia con Marcello Cirillo.

Altro personaggio Rai: Michele Cocuzza, 67 anni, giornalista e conduttore, si appresta alla sua prima esperienza in un reality. Chi, invece, conosce bene le dinamiche dello show tv è Antonella Elia (56 anni).

L’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ è stata la valletta di Corrado nel programma cult ‘La Corrida’, poi ha affiancato Raimondo Pianella nel programma sportivo ‘Pressing’ e ha lavorato anche con Mike Buongiorno in diversi quiz televisivi. Nel 2004 ha partecipato all’Isola dei famosi (la lite con Aida Yespica – tra offese e tirate di capelli – è passata alla storia del reality) e nel 2017 ha partecipato a ‘Pechino Express’.

I tre nomi ufficiali si aggiungono a quelli della produttrice cinematografica Rita Rusic (59 anni) e del cantante Pacifico Settembre, in arte Pago (48 anni), resi noti nei giorni scorsi.

Nel cast, poi, ci dovrebbero essere la scrittrice Barbara Alberti (76 anni), Aristide Malnati (55 anni) e di Antonio Zequila (55 anni), ex concorrenti dell’Isola dei Famosi. Tra i più giovani, invece, Paolo Ciavarro (28 anni), figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi (concorrente della terza edizione del Gf Vip), e il modello Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno (28 anni).

E il Grande Fratello Classico? Quello degli sconosciuti. Tutto già programmato. Partirà ad autunno 2020, sempre su Canale 5.

