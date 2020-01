Grande Fratello Vip: anche Fabio Testi rischia l’eliminazione?

La domanda ha una sua logica: perché Salvo Veneziano deve essere eliminato dal Grande Fratello Vip e Fabio Testi no?

Ieri sera Mediaset e gli autori del programma televisivo, incitati dal popolo del web, hanno de facto eliminato il pizzaiolo siciliano, dopo che questo aveva fatto delle dichiarazioni – in una discussione con altri concorrenti maschi – su come era vestita una delle concorrenti, dichiarando che le avrebbe anche dato schiaffi e «spezzato la colonna vertebrale» per come era vestita.

Conseguenza? Tanti messaggi per cacciarlo via, l’inutile estremo tentativo di difesa della moglie Giusy e la sentenza: Salvo fuori. Ma andiamo all’altra storia.

LEGGI ANCHE: Flop di ascolti al Grande Fratello VIP, Mediaset corre ai ripari.

Vi ricordate che nel corso della prima puntata Fabio Testi, attore, 78 anni, è stato eliminato dalla casa principale per essere poi spostato nel tugurio? Bene, arrivato lì la prima cosa che Testi avrebbe detto, commentando la sua eliminazione, è stato che le donne della Casa lo hanno cacciato perché «avevano paura di essere violentate». Parole durissime. Forse peggiori rispetto a quelle di Veneziano. E inaccettabili. Soprattutto perché non provengono da una persona sostanzialmente ignorante come Salvo, ma da un Vip, un riferimento, un attore che è stato un sex symbol e che ora si dimostra l’apoteosi del peggiore machismo e maschilismo.

LEGGI ANCHE: Modella precipita da una scogliera per un selfie.

Sta di fatto che un’ingiustizia è in corso. E tutti noi ci chiediamo perché? Forse perché Salvo Veneziano non è popolare quanto Fabio Testi? Forse perché Salvo non ha un’agenzia al suo fianco? Forse perché Salvo non fa ascolti e non muove denaro quanto l’attore che fu un principe del western? E a noi che crediamo nella difesa del corpo delle donne cosa importa?

Eppure, quando hanno invitato Fabio Testi al GF, gli autori avrebbero già dovuto sapere a cosa andavano incontro. Già al Grande Fratello Vip spagnolo di alcuni anni fa Fabio Testi era andato di matto contro le donne e aveva tradito la sua fidanzata in diretta con una showgirl locale, ritenendo la cosa più che normale. Una performance che la Gialappa’s prese in giro per settimane e settimane.

Intanto, ci sono delle novità per chi vuole conoscere quello che accade nella casa. Visti i bassi ascolti, da oggi sarà possibile vedere sul sito www.grandefratello.mediaset.it tutto quello che accade nella casa in tempo reale e gratis. Bei tempi quando era tutto a pagamento su Sky e su Mediaset premium e la gente pagava. Televisivamente parlando è un vero de profundis.

LEGGI ANCHE: Rimedi naturali per il mal di gola