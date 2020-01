Grande Fratello VIP, Antonella Elia vuole abbandonare la Casa?

E se crollasse anche Antonella Elia? Già, dopo l’eliminazione di Salvo Veneziano per frasi sessiste, la casa più spiata d’Italia rischia di perdere anche la showgirl. La motivazione non è delle migliori, ma rientra nella logica: «Non mi sento a mio agio». E ci può anche stare. Ma nessuno le ha detto di dovere essere per forza una partecipante e sapeva a cosa andava incontro.

E adesso? Come una diva vorrebbe andare via? Ma può? Teoricamente c’è un contratto da rispettare, altrimenti scattano le penali, ma saranno le giornate a determinare quello che sarà.

In particolare la Elia non si trova bene a condividere il letto con Lucia Nunez, molto più giovane di lei: «È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore. Non mi sento a mio agio. Dormo con Licia, che è una persona molto affettuosa, è vero, ma non mi sento a mio agio e ho paura di toccarla o avvicinarmi a lei. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione, mi fa senso sfiorare o toccare un corpo che non conosco». Povera Antonella.

E ha sfogato tutto il suo dolore a Barbara Alberti, perché un’amica intellettuale può e sempre servire. Il dialogo è stato questo: «Ovunque guardi ci sono persone. Mi sento bloccata. Io un abbraccio così a una donna, come sto facendo con te, non l’ho mai dato. Con questo abbraccio ho ritrovato mia madre, poi mi sento assente». «Cara, ci troviamo nell’epoca meno tattile dell’universo. Gli esseri umani hanno inventato di tutto per eliminare il prossimo». Sarà contenta la Alberti, che è stata definita mamma e non nonna.

Poi a fare da baby sitter alla Elia è stata Fernanda Lessa, che si è limitata ad abbracciarla intensamente e a favore di telecamera. Elia riuscirà a resistere?

Intanto, la vita nella casa va avanti, con o senza Salvo Veneziano e con o senza Antonella. Così oggi la Alberti ha cominciato a fare emergere la sua antipatia nei confronti di Pasquale Laricchia. E Pasquale? Se ne frega e insegna agli abitanti della casa come lavare a mano la roba sporca.

Chi sembra fare vita a parte è il giornalista Michele Cucuzza, che socializza solo la mattina, quando si trasforma in coach e insegna a tutti come fare ginnastica. Pensa un po’ che quel ruolo un tempo sarebbe stato di Pasquale. Forse un giorno vedremo Laricchia fare il giornalista e sarà tutto compensato…

