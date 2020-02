Grande Fratello Vip, Barbara Alberti abbandona la casa: ecco perché

Al Grande Fratello Vip non mancano le sorprese. Equilibri precari e relazioni nuove e più o meno consolidate non fanno annoiare i fan del reality show. Barbara Alberti, infatti, che già aveva mostrato una certa insofferenza rispetto alle dinamiche del gioco, ha fatto una rivelazione tuttavia inaspettata. Poco prima di fare le nomination, Alfonso Signorini – il conduttore di questa edizione – le lascia la parola per permetterle di fare un annuncio importante.

La scrittrice questa volta non ha dubbi e non avrà ripensamenti: ha deciso di lasciare il gioco e di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo numerosi dietrofront, adesso non si torna indietro. Le dinamiche interne al reality sono troppo stressanti per Barbara Alberti. Dopo un mese dall’inizio della ventesima edizione del programma – la quarta nella versione vip – la scrittrice e opinionista non è più tra i concorrenti del GFVip.

La decisione, come ha dichiarato la stessa diretta interessata, è frutto di un senso di inadeguatezza che non riesce a gestire e a superare. Non è infatti la prima volta che si mostra insofferente e a disagio rispetto alle regole imposte dal regolamento e dalla produzione.

La defezione di Barbara Alberti – che non accetta il meccanismo delle nomination – si aggiunge a quella di Carlotta Maggiorana: anche l’ex Miss, infatti, si è ritirata volontariamente qualche puntata fa. Lascia una concorrente dalla cultura e l’esperienza notevoli, che si è saputa distinguere all’interno di un gruppo in media molto giovane. Ha mostrato una parte di sé fino a questo momento sconosciuta al pubblico.

Schietta e sincera, non si è mai tirata indietro, alimentando anche parecchie polemiche e liti all’interno della Casa. La sua principale antagonista è stata Adriana Volpe. La reazione del pubblico, però, è sempre stata positiva.

Durante il suo percorso Barbara Alberti è anche stata poco bene e ha dovuto abbandonare il gioco per accertamenti medici, seppur momentaneamente. Adesso però la decisione sembra essere definitiva.