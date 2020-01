Grande Fratello Vip, Barbara Alberti contro Imma Battaglia

Quando venne selezionata personalmente da Alfonso Signorini come partecipante del Grande Fratello Vip, nessuno, persino il direttore di Chi e conduttore del programma, si sarebbe atteso una sua totale trasformazione umana.

Perché di Barbara Alberti – in questo momento nella casa più spiata d’Italia – ne abbiamo sempre avuto una immagine da intellettuale eterea, da opinionista gentile e allo stesso tempo capace di fare notizia. In questa signora che potrebbe essere la nonna o la madre di tanti concorrenti, molti attendevano consigli saggi e seri. Persino quando Michele Cucuzza è entrato in gara e si è convinto proprio per la presenza di Alberti «per avere il piacere – diceva prima di superare la porta rossa – di intervistarla e di confrontarmi con lei».

Bene, Barbara o è cambiata o finalmente sta mostrando il suo lato umano. Che ce la avvicina di più a una signora con il carattere di Mara Maionchi che a quella scrittrice femminista che presentava i suoi testi al Maurizio Costanzo show.

La giornalista, 76 anni, nelle ultime ore si è lasciata davvero andare. Licia Nunez le ha raccontato in particolare del suo rapporto con la sua ex Imma Battaglia, ora sposata con Eva Grimaldi. Ed ecco la sentenzia made in Alberti: «Imma è stata cattiva, volgare. Non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di pu**ana. Ma poi, dai diciamo la verità su Eva, chi se la in*ula».

Ed ancora, riferendosi al matrimonio delle due: «Megalomani, ma chi si credono di essere? Brad Pitt e Angelina Jolie?». Parole che alimentano nuovamente le motivazioni di coloro che vorrebbero la Alberti fuori dalla trasmissione. Questa volta l’accusa, naturalmente è di omofobia.

Intanto, pare che una nuova storia d’amore si stia sviluppando nella casa. I protagonisti sono Paola Di Benedetto – bellissima social influncer – e Francesco Ciavarro, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. I due si sono adocchiati a distanza in questi giorni e, dopo avere capito che devono fare grossa coalizione tra giovani, si stanno avvicinando sempre più intimamente, con lei che invita lui ad abbracciarla e lui che si fa fare da lei i massaggi alla testa appena sveglia.

Infine, si rende antipatica sia al pubblico che agli autori del Grande Fratello l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, che da stamani non vuole farsi riprendere e gira per la casa con il viso coperto da una tovaglia da bagno. Cosa sarà successo questa notte che l’ha resa così acida? E Antonella Elia, come al solito, piange. Perché le altre non la considerano. Insomma, Non va per niente bene.

