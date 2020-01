Grande Fratello VIP, Barbara Alberti in ospedale: come sta la scrittrice

I fan del Grande Fratello Vip sono preoccupati per la salute di Barbara Alberti. La scrittrice 76enne, considerata una delle mattatrici di questa edizione del reality, ha infatti lasciato la casa più spiata d’Italia ed è stata trasferita presso una struttura sanitaria.

A dare notizia del fatto ci ha pensato la produzione che, con un post su Instagram pubblicato nel corso della serata di domenica 26 gennaio. Sul profilo ufficiale del programma si è parlato di “indisposizione” e dell’annullamento del televoto che vedeva contrapposta la scrittrice di Umbertide a Fernanda Lessa e a Patrick Ray Pugliese.

La produzione del reality ha altresì specificato che gli utenti che avevano espresso il proprio voto verranno rimborsati.

Come sta Barbara Alberti?

In una giornata che sta vedendo Carlotta Maggiorana lasciarsi andare allo sconforto – la ex Miss Italia è stata consolata da Fernanda Lessa – non si hanno ancora notizie ufficiali in merito alla salute della scrittrice e sceneggiatrice.

Dopo il post di domenica sera, sui profili social del programma – sia Instagram, sia Facebook – non è stato fatto nessun accenno all’abbandono momentaneo della casa da parte della Alberti e neppure alla sua salute.

Si è parlato come già detto di Carlotta Maggiorana, così come di un momento di difficoltà di Clizia Incorvaia, che si è scambiata un bacio con Andrea Denver durante una competizione di ballo (la ex moglie di Francesco Sarcina è stata inoltre definita “una ragazza interessante” da Paolo Ciavarro, che ha però dichiarato di non sentire attrazione fisica per lei).

Le cause del malore di Barbara Alberti

Tornando a Barbara Alberti ricordiamo che tutto è cominciato con un allarme dato da Rita Rusic. La produttrice ex moglie di Cecchi Gori, preoccupata, è corsa da Michele Cucuzza parlando di “urla terrificanti” provenienti da fuori e di qualcuno che piangeva.

Questo epilogo è stato preceduto da giorni non certo semplici per la scrittrice classe 1943. Da tempo “lontana” dai momenti di live, nei giorni scorsi Barbara Alberti si è scagliata sia contro gli autori sia contro Alfonso Signorini, rei, a suo dire, di montare le pillole del programma distorcendo la realtà della sua persona (la scrittrice ha accusato gli autori di trasmettere “cose ignobili”).

Barbara Alberti, che ha accusato Alfonso Signorini di screditarla in diretta, nei giorni che hanno preceduto il malore aveva espresso il desiderio di lasciare il programma per “non perdere l’affetto del pubblico”.

