Grande Fratello Vip, chi ha sporcato il bagno?

Quando devi andare in bagno a fare la pipì o la cacca, la devi fare. E se è difficile condividere il bagno in modo sano in una coppia, in una famiglia e persino in un ufficio, figurati quando negli stessi spazi si trovano diciannove persone, un mix di uomini e donne, dai caratteri diversi, che provengono da regioni diverse. E soprattutto uomini e donne Vip con tutto il loro carico di divismo ad accompagnarli.

E allora ecco che il bagno, il ‘cesso’ della casa del Grande fratello Vip, diventa spettacolo alle telecamere, nel momento in cui qualcuno o qualcuna non lo lascia lindo e pulito, ma una vera zozzeria da fogna di Calcutta.

È accaduto ieri – martedì 21 gennaio – e vittima agli occhi e all’olfatto è stata Clizia Incorvaia, che ha già un bel caratterino, se poi le metti davanti una latrina sporca usata da più persone, le cose si mettono mare. Ed ecco così la scena, che sarebbe da vedere a rallentatore in loop e che se ci fosse la Gialappa’ band ne farebbe puntate intere come ai tempi di Mai dire Grande Fratello.

Clizia ha lo spasmodico bisogno non più di fare il suo bisogno interno ma di dirlo a qualcuno. E così lo dice prima alle donne – perché ci vuole solidarietà femminile nel dare certe notizie ‘sporche’ – e arriva a parlare con Adriana Volpe e Fernanda Lessa. Saltano così tutti i parametri e e antipatie di prima e corrono tutte verso il bagno. E comincia il festival non del cercare chi è stato – risposta che chi regola la regia del Grande Fratello Vip conosce benissimo – ma a chiamare a domino gli altri e a gridare ‘u che schifo’ e fare la morale sul come si deve pulire il bagno e che in convivenza è bene non fare gli zozzoni. Come se non fosse scontato.

Ed ecco Pago, che una volta faceva il cantante ora fa quello che parla di bagni. Poi Paolo Ciavarro e poi in fila tutti gli altri. Ognuno a sostenere che il bagno deve essere lasciato pulito. Nessuno che lo pulisce.

Intanto, dalla casa emerge l’antipatia tra Paolo Ciavarro e Ivan Gonzalez, mentre – anche se potrebbe essere suo padre o suo nonno – Carlotta Maggiorana comincia a essere attratta da Fabio Testi. Sempre in mattinata, tutti i concorrenti si sono sottoposti a una seduta di squat e affondi. La prossima puntata sarà venerdì. Al confronto Carlotta contro Ivan. Chi vincerà?

