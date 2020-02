Nella casa di Cinecittà i colpi di scena non si fermano. Questa sera, infatti, sono previsti tre nuovi ingressi dalla porta rossa del Grande Fratello VIP.

Chi entrerà nella casa?

Le voci sull‘identità dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP targato Alfonso Signorini si stanno rincorrendo sul web da diverse ore. Interessante a tal proposito è la rivelazione del sito Tvblog.it, che ha parlato dell’ingresso di Teresanna Pugliese, influencer, ex tronista e soprattutto ex di Francesco Monte, per diversi anni compagno di Cecilia Rodriguez e pure lui, nel 2018, inquilino della casa di Cinecittà (tra le cui mura ha iniziato un flirt, poi concluso, con Giulia Salemi).

In un contesto in cui i litigi sono all’ordine del giorno e con Serena Enardu in nomination assieme a Fabio Testi, potrebbe arrivare anche l’influencer beneventana Asia Valente, volto già noto ai telespettatori dei reality (ha partecipato a L’Isola dei Famosi).

Il terzo nome che sta emergendo sul web è quello di Sara Soldati, nota alle cronache rosa per le foto rubate la scorsa estate con il portiere del Real Madrid Curtois. Per capire se si tratta di nomi effettivi o solo di rumors, non resta che vedere la puntata di stasera, in onda a partire dalle 21.30. Ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi si è parlato pure di Patrizia Rossetti.

Una sorpresa per Paolo Ciavarro

La puntata di stasera del Grande Fratello VIP sarà davvero ricca di colpi di scena. Paolo Ciavarro riceverà infatti una sorpresa speciale con l‘ingresso dei genitori. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro entreranno infatti nella casa di Cinecittà (l’attrice ci è già stata come concorrente).

Il loro ingresso avviene in un momento non certo facile per Paolo: il giovane conduttore – che ha già abbracciato la madre nella casa di Cinecittà ma che non si aspetta l’ingresso del padre – deve infatti fronteggiare le incertezze di Clizia Incorvaia, presa dalla passione per lui ma, nel contempo, frenata dall’esposizione televisiva e dal fatto di aver iniziato, prima di entrare nella casa, una breve frequentazione con il pr Tiberio Carcano, professionista molto in vista nel campo degli eventi milanesi.

