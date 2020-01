Grande Fratello Vip, ci sarà anche Giancarlo Magalli?

Ormai siamo a livello di notte di lunghi coltelli e di vendetta. Questo è diventato il Grande Fratello Vip, luogo che appare ai più come punto di sfogo delle vendette tra altri vip, che potrebbero chiarirsi tra loro, persino al telefono o al limite in tribunale, che preferiscono scatenare la loro furia, la loro ira o la voglia di perdonarsi e abbracciarsi in pubblico.

Così, in queste settimane, abbiamo assistito a Pago che ha cercato di chiarire malamente con la sua ex compagna lasciata durante Temptation Island. E poi Vittorio Cecchi Gori che ha parlato con Rita Rusic. Seguita da Valeria Marini che ha parlato con la Rusic. E siccome una Valeria Marini non bastava, ecco la seconda che rientra e va a parlare con Antonella Elia, dicendosene di tutti i colori.

Ma chi televisivamente adora ‘ascoltare’ l’odore del sangue, degli ascolti e dell’Auditel, attende da tempo uno e un solo scontro: quello tra la concorrente Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due erano rispettivamente il presentatore e la valletta o co-conduttrice del Mezzogiorno di Raidue. Il problema è che tra i due non c’è mai stata una compatibilità professionalità e umana. Con Magalli che voleva essere il leader totale e la Volpe che voleva emergere. E televisivamente il pubblico percepiva questa incompatibilità. Poi sono iniziate le dichiarazioni tra i due, l’uno contro l’altra, che oggi vedono in corso un processo.

E Ora? Giancarlo è pronto ad entrare lui nella casa del Grande Fratello VIP, per replicare anzitutto alle tante, troppe dichiarazioni della Volpe contro il conduttore. Per il resto di vedrà. Sulla carta la posizione è a vantaggio di Magalli, che si presenterà con suo sorriso sornione e la battuta pronta. A questo punto serve l’ok a Giancarlo dalla Rai per passare qualche minuto sulla rete concorrente.

Intanto, dalla Casa arrivano grandi novità. Questa notte i Vip hanno litigato tra loro per la divisione del cibo. Per calmare le acque, subito dopo, la regia del Grande Fratello Vip ha deciso di fare partire una musica brasiliana, che ha portato spontaneamente Fernanda Lessa a iniziare a ballare. E stamattina, presi da una voglia di danzare e per passare il tempo, tutti i ragazzi, comandati da Antonio Zequila, hanno fatto un ballo sexy davanti alle donne della casa, chiamandosi per l’occasione Zequila boys.

Per lo scontro televisivo dell’anno c’è ancora tempo. Chi la vincerà questa volta?

