Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia: “Ecco perché ho detto sì”

Sebbene la sua partecipazione non sia stata ancora ufficializzata, Clizia Incorvaia – dalle pagine di Grazia – parla dell’entrata al Grande Fratello Vip come di un’occasione di riscatto: «Voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri, farmi conoscere per come sono davvero».

Dopo la turbolenta fine del rapporto col cantante Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia si dice pronta a varcare la porta della Casa più spiata d’Italia, soprattutto per il ritorno economico della partecipazione al reality: «Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio».

Nonostante Clizia Incorvaia e il leader delle Vibrazioni siano stati fotografati insieme per il bene della figlia, la donna non riserva parole positive per l’ex compagno di vita: «A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre». «Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività», aggiunge la modella, mettendo in evidenza il carattere egoistico – a suo dire – del cantante.

Oltre a un ritorno economico, Clizia Incorvaia vede nel reality show anche un’occasione di riscatto: «Voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero». La donna, infatti, lamenta di essere stata descritta per quello che non è: «Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista».

Proprio in riferimento a questo, Clizia Incorvaia coglie l’occasione per una nuova bordata nei confronti di Riccardo Scamarcio: «Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo». L’influencer esprime tutta la sua delusione a proposito degli uomini con cui è entrata in contatto: «In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni».

«Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero», ha aggiunto sconsolata. Ma magari, proprio nella Casa di Cinecittà, Clizia potrà incontrare un uomo che le faccia battere veramente il cuore e che possa farle cambiare idea sul genere maschile.

Intanto, durante l’ultima puntata de Le Iene è stato svelato un altro concorrente del reality. Stiamo parlando di Antonio Zequila, celebre tra i più giovani per via della famosa discussione avuta con Adriano Pappalardo, il cui video è entrato nella storia.

