Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: come stanno le cose tra i due?

Il Grande Fratello Vip 4 verrà senza dubbio ricordato per i momenti di passione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo un mese circa di avvicinamento, tra il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e l’ex moglie del frontman de Le Vibrazioni è scattato il bacio.

Successivamente sono arrivati i dubbi e i sensi di colpa da parte di lei. Clizia Incorvaia, che ha detto addio in maniera a dir poco burrascosa all’ex marito (il triangolo Sarcina, Scamarcio, Incorvaia è finito su tutti i giornali), è infatti entrata nella casa con alle spalle una breve frequentazione con un uomo. Lui è Tiberio Carcano, pugliese di nascita, milanese d’adozione e pr presso alcuni dei più importanti locali della città. Carcano, intervistato dal sito Bollicine Vip, ha affermato di non essere infastidito per via delle effusioni tra la Incorvaia e Paolo Ciavarro in quanto, prima dell’ingresso di lei nella casa di Cinecittà, non avevano mai parlato di fidanzamento.

Tiberio Carcano ha alle spalle un matrimonio finito da poco e una bambina piccola e, secondo quanto rivelato da Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 13 febbraio 2020, avrebbe chiesto alla Incorvaia riservatezza in merito alla loro frequentazione.

Le confidenze a Licia Nunez

Dopo la passione vissuta in piscina qualche giorno fa, Clizia Incorvaia si è confidata con Licia Nunez, affermando di sentirsi vulnerabile e, nonostante con Paolo Ciavarro si stia divertendo tantissimo, di non riuscire a lasciarsi andare completamente. La Nunez, dal canto suo, l’ha consolata consigliandole di trovare spazio per i suoi pensieri e le ha fatto presente che è normale avere momenti di debolezza.

Le evoluzioni dell’undicesima puntata

Nel corso dell’undicesima puntata, andata in onda il 14 febbraio 2020, per la coppia è arrivato un regalo. Alfonso Signorini, dopo aver trasmesso un filmato con i loro momenti più dolci, ha proposto a Paolo Ciavarro e a Clizia Incorvaia di trascorrere una serata romantica nella suite. Si tratterebbe di una cena in quanto, come sottolineato da Signorini stesso, non potranno passare la notte insieme perché “qui siamo all’antica”.

