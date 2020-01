Grande Fratello VIP, continua la ‘guerra’ tra Fernanda Lessa e Antonella Elia

Più gli anni passano e più verrebbe da pensare che ad Antonella Elia non piacciono le sudamericane. A ogni talent show a cui partecipa, sembra non andarci d’accorso. È capitato anni fa quando ha partecipato a L’isola dei famosi con Aida Yespica.

Inizialmente sembravano amiche, poi un litigio – le separò Dj Francesco – e tanti capelli tirati. Oggi la questione continua con un’altra sudamericana, Fernanda Lessa, che non è venezuelana, ma brasiliana, e sembra stare sulle scatole ad Antonella Elia tanto quanto Aida.

La colpa perà di tutto è di Fernanda lessa – dobbiamo essere esatti da questo punto di vista – che ha fatto arrabbiare la Elia, dopo avere definito Lucia Nunez «la lesbica», difendendosi poi dall’accusa di omofobia dell’Elia dicendo: «Non mi ricordavo come si chiamava». Da qui la frase della Elia: «Sono schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore. Non si sa comportare in mezzo agli altri. Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale». E la replica della Lessa «lesbica lo sono stato anche io», quasi come se fosse un virus e la Elia a gridare «con questa finisce male».

E nell’ultima puntata effettivamente non è andata bene. Con le due che si sono lanciate quella che è una effettiva sfida: la bionda contro la mora. La Lessa ha detto alle Elia: «Ti metterei le mani addosso», e la Elia ha controreplicato: «Appena siamo fuori da qui ti faccio vedere». Tutta roba già bella e servita per i programmi televisivi che verranno nei prossimi mesi e che vedranno le due confrontarsi più volte. Un’antipatia reale? Inventata? Di Maniera? Chi può dirlo. E gli spettatori assistono al quotidiano ‘scazzo’ di due donne che non arriveranno mai a essere amiche del cuore.

Questo è certo. Sarà Alfonso Signorini il paciere tra le due?

Nella notte, intanto, la Lessa si è consolato con Andrea Denver, con cui ha parlato di amore.

Intanto, dal fronte della casa stamani si sono svegliati con il classico obiettivo post puntata di fare quadrare la spesa sulla base del bilancio fornito dal Grande Fratello. Un tempo ci pensava Pasquale Laricchia ma ieri è stato cacciato dal pubblico. Chi sarà il nuovo economo dovranno deciderlo i concorrenti rimasti.

