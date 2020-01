Il ragazzo è bello e giovane. Ed è circondato da tante signore. Che, pur essendo molto più adulte di lui, sono rimaste fisicamente piacenti e con un carattere quasi adolescenziale. E così gli ormoni di lui vanno a mille. In particolare quando una di queste comincia a fare con lui la piaciona e la gattina.

E così ecco Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip che oggettivamente ‘ci prova’ con Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Che se non avesse pure lui dei genitori famosi, quella casa la guarderebbe o col binocolo o su Internet o in televisione come tutti. E chissà quanto sarà stato orgoglioso, o magari no per come è finita, il papà del ragazzo, che negli anni Ottanta era un noto sex symbol e conquistatore di donne bellissime per il comportamento del figlio prediletto.

Ma veniamo alla fredda cronaca. Clizia Incorvaia ha fatto un po’ la ‘pupa’ sia con Ciavarro che con il tronista Ivan Gonzalez. E Ciavarro non ha gradito tutto questo. Così le parole della fashion blogger: «Ivan sa sedurre ed è carino – ha detto Clizia a Paola Di Benedetto -, ma io già ero fatta in un modo, con una figlia di quattro anni e una separazione che non mi è ancora stata data non faccio niente. Non lo facevo a 18 anni, lo faccio ora?».

Parlando poi di Ciavarro: «Si approcciava a me perché ero l’unica single giovane. Io preferisco un altro tipo di uomo. Paolo è il mio genere, anche se non ci ho mai fatto niente. Onestamente, tra tutti è quello che si avvicina di più a quello che mi piace, poi non c’è stato niente, attenzione».

E Paolo ha a sua volta reagito parlando pure lui di Clizia: «È una ragazza interessante, ma proprio no, non c’è attrazione fisica, e per il resto non la conosco bene, ma a pelle no, non mi piace». Paolo delude così mamma Eleonora, che sui giornali in questi giorni ha tifato per una love story che non avverrà. Più contento sarà il padre perché il figlio non ha capitolato.

E cosa ha fatto la Incorvaia per sfogarsi di tanto rifiuto e un bacio che a quanto pare non è avvenuto a fil di telecamera? Si è dedicata alla sua attività preferita: la doccia sexy.