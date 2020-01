Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio contro Wanda Nara e Pupo

Silenzio, parla Malgioglio. E quando tocca a Cristiano aprire bocca, tutti hanno paura. Perché Malgioglio, oltre che autore, cantautore, e tutto il resto, è forse l’opinionista polemico italiano per eccellenza. Con le sue battute, battutine e battutacce sarebbe capace di cambiare il corso di un programma televisivo. E in questi giorni, fra Festival di Sanremo e Grande Fratello Vip – dove Cristiano è stato concorrente – in corso, sono tutti a cercarlo per chiedere la sua opinione su tutto ciò che accade. E lui risponde, contento e felice.

A farne le spese questa volta sono Wanda Nara e Pupo, entrambi opinionisti del programma di punta del momento di Canale 5. Cristiano sul suo profilo twitter da 45 mila follower prima ha scritto: «Gli opinionisti del @GrandeFratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone».

Una vera rasoiata, di quelle che lasciano il segnale, a cui ancora Pupo e Wanda Nara non hanno risposto. Tutto, comunque, fa pensare che Malgioglio si sia voluto fare pubblicità. Perché, in seguito, ha scritto un altro tweet: «Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al @GrandeFratello… Impossibile… ho già dato. Adesso ho @PChiambretti e poi arriverà lei… @carmelitadurso. Perà… mai dire mai». Lasciando perdere la grammatica e che forse ha spoilerato un po’ troppo, Malgioglio così ha fatto pubblicità al suo futuro, cercando di mettere in secondo piano altri.

Intanto da Mediaset fanno sapere che, nonostante sia stato battuto dal film di Raiuno Heidi alla prima puntata, il Grande Fratello Vip non è un flop. A ribadirlo è intervenuto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che ha commentato: «Dopo 20 anni, GF si conferma il fenomeno mediatico internazionale che conosciamo. La declinazione Vip partita ieri – con la misurata ed ineccepibile guida di un ottimo Alfonso Signorini, e la presenza di due opinionisti di ‘peso’ come Wanda Nara e Pupo – ha monopolizzato la total audience della serata. GFVip è una delle tessere più importanti del mosaico dell’offerta dell’Ammiraglia Mediaset – ha aggiunto – un prodotto realizzato con cura e passione dal grande team di Endemol Shine Italy, capitanato da Andrea Palazzo, assieme alla Direzione Intrattenimento e la Direzione Risorse Artistiche RTI. La stessa cura e passione che muove le mille figure dedicate al progetto GF, dalla cabina regia ai social media manager, instancabili e all’opera 24 ore su 24. Buon lavoro a tutti!».

Gli ascolti della seconda puntata determineranno il futuro della trasmissione, che non si può interrompere, ma può cambiare di palinsesto o addirittura ridursi di puntate. Da Mediaset certamente non vogliono un altro caso Celentano.

