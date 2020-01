Grande Fratello Vip: è ancora crisi di ascolti per il reality

Una crisi di ascolti che sembra non finire mai. Era partito con 3 milioni e 700 mila spettatori il Grande Fratello Vip questa edizione. E ora, da dati Auditel di ieri, la cifra è crollata a 3 milioni e 100 mila. E persino di lunedì, quando c’è più gente in casa a vedere la tv. Si pensava di arrivare a superare i 4 milioni in casa Mediaset. Ma nulla di tutto ciò è accaduto.

Con 4 milioni 288 mila telespettatori, la fiction La guerra è finita, con Michele Riondino e Isabella Ragonese, andata in onda su Rai1, è stato il programma con più audience della prima serata. La serie, che racconta il ritorno a casa dei bambini sopravvissuti all’Olocausto, ha avuto uno share del 18,4%.

Non ci è riuscita neanche la presenza di Valeria Marini e il suo confronto con Rita Rusic a rialzare l’ascolto. Da casa Mediaset provano anche a giocare con i numeri Auditel, scrivendo in un comunicato: «Ancora un buon risultato per ‘Grande Fratello Vip’, leader della prima serata sul target commerciale con il 19,95% di share». Meno spettatori ma uno share maggiore. Un vecchio trucchetto che per gli addetti ai lavori si può spiegare col fatto che la fiction di Raiuno è terminata alle 23, mentre il Grande Fratello è rimasto in diretta fino all’una, allargando la sua forbice. Ed è inutile dire che dalle parti di Canale 5 sono passati 4 milioni e 95 mila spettatori. I numeri non cambiano.

Per quanto riguarda le altre tv, su Rai2, l’appuntamento con la serie americana 9-1-1 ha coinvolto 1 milione 282 mila telespettatori con il 5,6% di share. Bene su Rai3 Presadiretta: l’inchiesta di Riccardo Iacona sull’e-commerce e le sue ricadute ha ottenuto 1 milione 496 mila spettatori pari al 6,1% di share, salito al 12,5 per cento nel target dei laureati.

Su Italia1 molto bene in prima serata il film I mercenari 2 che ottiene 1.592.000 spettatori totali con l’8,25% di share commerciale; a seguire, bene Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco con il 10% di share sul pubblico attivo e 559.000 spettatori totali (13,15% di share sui giovani 15-34 anni).

Su Retequattro, in access prime-time, molto bene Stasera Italia: prima parte, 1.469.000 spettatori totali e seconda parte, 1.316.000 spettatori totali. In prima serata, Quarta Repubblica informa 1.156.000 spettatori totali (6,17% di share individui); inoltre, per il programma di Nicola Porro, picchi di 1.877.000 spettatori (7,27% di share).

Insomma, un’altra sonora batosta per il Grande Fratello Vip, che non sa più cosa inventarsi per alzare gli ascolti. E c’è chi invoca il ritorno di Ilary Blasi, che si è presa un anno di pausa dalla televisione. Forse è meglio che la moglie del “pupone” si faccia risentire.

