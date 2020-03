Grandi cambiamenti in arrivo per la prossima puntata del Grande Fratello Vip. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha reso l’Italia una zona protetta, Alfonso SIgnorini è di fatto bloccato a Milano, la città in cui vive.

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani verrà condotta dallo studio del programma CR4, che Mediaset ha sospeso assieme a Domenica Live e Verissimo con lo scopo di concentrare la maggior parte degli spazi televisivi sull’emergenza Covid-19.

Signorini informerà i concorrente dell’emergenza Coronavirus

Nel corso della puntata di domani del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini informerà dell’emergenza in corso gli inquilini della casa, che da diversi giorni sono al corrente dell’allarme Coronavirus ma che nulla sanno degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Gli opinionisti Wanda Nara e Pupo saranno in collegamento da Roma in uno studio senza pubblico. Da ricordare è anche il fatto che molti fan del reality hanno chiesto il ritorno alla conduzione di Alessia Marcuzzi che, essendo residente a Roma, potrebbe essere presente senza problemi nello studio storico del reality Mediaset.

Tra le ipotesi al vaglio è possibile citare l’eventualità di uno slittamento della puntata. La situazione è senza dubbio difficile. Di certo c’è che in questo momento i momenti di entertainment nel palinsesto sono molto pochi, il Grande Fratello Vip, che raccoglie numerosi consensi tra i giovani, potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per gli ascolti.

Cosa sta succedendo nella casa

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip l’aria è tutto tranne che tranquilla. A dimostrarlo ci pensano, per esempio, i contrasti tra Licia Nunez, Fernanda Lessa Antonella Elia e Adriana Volpe. Per quanto riguarda la Volpe ricordiamo che il marito Roberto Parli e la figlia Gisele hanno lasciato l’Italia e si trovano da diversi giorni in Costa Rica. Molto probabilmente, nel corso della puntata alla Volpe sarà resa nota la loro scelta.