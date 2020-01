Grande Fratello VIP, è di nuovo flop: ecco chi ha battuto Signorini

Seconda puntata e secondo flop. E in meno di una settimana. Il nonno dei reality di Canale 5, battuto dal nuovo talent musicale di Raiuno. I vip misteriosi della Tv di Stato battono quelli che ci mettono la faccia nella televisione privata. Insomma, il Grande Fratello perde un’altra volta ascolti e spettatori.

Se mercoledì a superare il reality condotto da Alfonso Signorini è stato il film di Heidi, questa volta l’emorragia in casa Mediaset si è allargata a favore di Raiuno e del nuovo programma di Milly Carlucci. Ma non solo. A parlare sono i freddi numeri dell’auditel che però sono davvero botte per quel che si sta rivelando il Titanic del Gieffe Vip.

È stato, infatti, ottimo il debutto con quasi quattro milioni e mezzo di telespettatori e il 21% di share (4 milioni 437 mila spettatori e il 20,9% di share) per il nuovo show canoro Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci che ieri sera ha aperto il sipario su Rai1 con la sfida tra l’Unicorno e il Mastino Napoletano, una gara all’ultima nota che si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo. Da segnalare il picco di ascolti alle 21.54 con 5 milioni 768 mila spettatori.

Su Canale 5 in calo Il Grande Fratello Vip: la seconda puntata ha fatto segnare 2 milioni 922mila spettatori pari al 16,76% di share. Ben oltre 600 mila spettatori in meno di mercoledì scorso.

A fare da ampia concorrenza a Signorini sarà stato anche Paolo Sorrentino su Sky, che con il suo The new Pope è arrivato a oltre 500 mila spettatori.

È pur vero che, in genere, il venerdì il pubblico dei giovani non è a vedere la tv la sera ma oggettivamente c’è qualcosa che non va in questa edizione del Grande Fratello Vip.

Sbagliato il cast? Il programma è lento? Troppi concorrenti? Confronti tra sconosciuti? Certamente mettere a confronto Pago – cantautore non certo di primo piano nel panorama nazionale – con la sua ex fidanzata, certamente non ha contribuito all’interesse del pubblico. E così, con un occhio laico, sembrano divertirsi di più gli ex concorrenti tornati nella casa – che sembrano tornati nel loro brodo naturale – che i Vip o presunti tali veri.

E quando non fai ascolti a cosa devi ricorrere necessariamente? Al sesso. E a fare il primo passo è stata Adriana Volpe, protagonista di una sexy doccia che ha fatto godere i fan. Dall’altra parte compensa Salvo Veneziano, costretto a farsi il bucato in un lavatoio. Mercoledì si ricomincia.

