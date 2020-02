Non si placano i contrasti tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. In una casa di Cinecittà che nei giorni scorsi ha visto nuovi ingressi (tra i quali l’ex di Temptation Island Sossio Aruta), la ex spalla di grandi della tv come Corrado e Mike Bongiorno ha lanciato delle accuse pesantissime alla Lessa. La bionda showgirl, classe 1963, ha accusato la coinquilina brasiliana di praticare riti vodoo.

Le parole di Fabio Testi

A dare man forte ad Antonella Elia ci ha pensato anche Fabio Testi. L’attore veneto ha affermato di aver visto la modella e dj brasiliana versarsi del sale sul collo e buttarsi addosso acqua ripetendo delle parole in portoghese. “Ero in vasca e mi ha chiesto del sale… pensavo volesse fare il bagno salato”: queste le parole utilizzate dall’attore de Il Giardino dei Finzi Contini per descrivere una scena che, a quanto pare, ha turbato profondamente la Elia.

Testi ha affermato anche che la Lessa non vuole che si dica in giro che è cristiana in quanto, a suo dire, i cristiani hanno sterminato la sua gente. Queste parole, ribadiamo, hanno spaventato molto la Elia, che davanti alle telecamere della puntata più recente ha accusato la compagna di avventura di praticare riti vodoo.

La showgirl e attrice ha detto di crederci un pochino e di temere in quanto, a suo avviso, la Lessa avrebbe già mandato fuori gioco Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli. Ha rincarato la dose affermando di avere con sé il rosario e di avere intenzione di metterselo al collo mentre dorme.

La Elia ha anche detto di aver fatto un incubo nel corso del quale nella casa c’era Satana e tutti scappavano. Descrivendo nel dettaglio il sogno, ha affermato di aver immaginato la Lessa – che ha definito “pericolosina” – ai piedi del suo letto con una faccia da diavolo e di aver avuto paura.

