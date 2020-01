Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e il segreto doloroso del suo passato

Domenica 19 gennaio è andato in scena, nel salotto di Live – Non è la D’Urso, il confronto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis (il primo squalificato e la seconda eliminata dalla casa di Cinecittà). Dopo il caso delle frasi sessiste dei giorni scorsi, nello studio della conduttrice napoletana è andata in scena la toccante confessione dell’influencer brianzola, che ha svelato un segreto difficile del suo passato.

Elisa De Panicis: violenze fisiche e psicologiche da un ragazzo

Elisa De Panicis è stata molto dura nel confronto con Salvo nell’ascensore di Barbara D’Urso. “Ti va un po’ di sfiga, in quanto a 17 anni io ho subito delle violenze sia psicologiche che fisiche da un ragazzo. Non sapevo come uscirne e ho avuto persone di fianco a me che mi hanno aiutato”.

L’influencer 27enne, che ha sottolineato di essere rimasta delusa per il comportamento di Salvo (aggiungendo “Davanti a me ho un uomo, un padre di famiglia, un nonno“), ha ricordato al pizzaiolo siciliano che se avesse pronunciato quelle frasi in casa avrebbe avuto tutti contro.

La De Panicis ha altresì precisato che nella casa c’era un “livello intellettuale alto” e che con gli altri concorrenti ha parlato di tutto. La ex inquilina della casa più spiata d’Italia ha poi fatto riferimento alle altre esperienze avute nei reality, evidenziando che “Parlavo per settimane con un granello di sabbia senza sbagliare, senza inculcare dei concetti che non erano giusti”.

La risposta di Veneziano

A queste parole Veneziano ha replicato sottolineando che in quel momento lui e gli altri Highlander erano stressatissimi e dicendo di aver “iniziato a fare il pagliaccio” dopo che Sergio gli aveva chiesto cosa ne pensasse di Elisa.

Ha inoltre affermato di pensare che si chiudesse tutto sul momento in quanto “Hanno riso tutti, mi hanno pure battuto cinque”. La De Panicis ha ribattuto sottolineando di aver parlato con gli altri inquilini della casa e di aver saputo che Salvo faceva spesso “scherzi così pesanti”.

La 27enne di Desio gli ha poi chiesto come l’abbia presa la moglie e Veneziano ha precisato “Io sto da 25 anni con mia moglie e ho sempre avuto occhi solo per lei”. Ha poi chiamato in causa il fatto che il tradimento può essere sia fisico, sia psicologico.

La De Panicis non si è certo risparmiata davanti all’uomo che le ha rivolto frasi pesantissime, affermando di essersi sentita costretta, nel corso di una serata, ad andare a cambiarsi perché aveva sentito gli occhi del 44enne siciliano troppo addosso. Ha infine chiamato in causa la difficoltà nello spiegare quanto successo al padre 70enne e al nipotino di 11 anni.

