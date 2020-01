Grande Fratello VIP, anche Fabio Testi nella casa più spiata d’Italia

Ma quanti concorrenti sono? Sembrano non finire mai. L’attore Fabio Testi si aggiunge ai vip già ufficializzati del Grande Fratello che sarà condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 dall’8 gennaio.

Ad entrare dalla porta rossa anche Rita Rusic, Pago, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez e Fernanda Lessa.

A loro si aggiungeranno anche i quattro Highlander di Grande Fratello: Salvo Veneziano e Sergio Volpini, della prima edizione, Pasquale Laricchia, concorrente della terza edizione, e Patrick Ray Pugliese, che ha partecipato alla quarta e alla dodicesima edizione. Ma altri nomi restano ancora da svelare.

Originario di Peschiera del Garda, Fabio Testi, nato nel 1941, è uno dei più noti attori del cinema italiano. Prima il diploma da geometra, poi la laurea in architettura, ha cominciato come controfigura per il film Il buono, il brutto, il cattivo, capolavoro western di Sergio Leone, e da quest’ultimo viene scritturato per una piccola parte nel celebre C’era una volta il West.

Il primo ruolo di prestigio arriva con Il Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Da quel momento Testi ha recitato in decine di pellicole di grande successo, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale. Negli anni ’80 è poi approdato in televisione, con alcuni film molto importanti. Ma ha partecipato anche come naufrago all’Isola dei famosi.

Fabio è sempre stato un latin – lover. Tra le sue conquiste vanta alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo. È stato, ad esempio, con Ursula Andress, e qualche anno dopo ha frequentato la collega Charlotte Rampling.

Ha fatto parlare molto la relazione con Edwige Fenech: l’attrice aveva in passato affermato che Fabio era il padre del suo unico figlio Edwin, notizia poi smentita più volte dalla stessa attrice.

Testi si è sposato per la prima volta con la stilista spagnola Lola Navarro, da cui poi si è separato. Dal matrimonio sono nati tre figli. Le seconde nozze nel 2015 con Antonella Liguori, gallerista d’arte di trent’anni più giovane.

Non è la prima volta di Testi a un Grande Fratello Vip. In passato ha partecipato alla versione spagnola, dove tradì in diretta la compagna, che lo lasciò in piena trasmissione. Il tutto venne trasmesso dalla Gialappa’s band, che questa volta potrà godere di Fabio e delle sue azioni, direttamente in italiano. Ne vedremo delle belle.

