Grande Fratello VIP, flirt tra Elisa De Panicis e l’ex di Wanda Nara?

Lunedì 27 gennaio 2020 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip che ha creato subito un forte scalpore tra i telespettatori. Le emozioni e le sorprese sono state le principali protagoniste di questa puntata molto scoppiettante.

Dopo aver comunicato la scorsa volta che non ci sarebbe stata l’eliminazione di uno dei concorrenti, ecco che Alfonso Signorini ha rivelato un incredibile scoop in diretta televisiva. Il direttore della rivista settimanale Chi ha svelato che ci potrebbe essere stato un flirt tra l’ex gieffina Elisa De Panicis e Maxi Lopez, l’ex compagno di Wanda Nara.

Flirt tra Elisa De Panicis e Maxi Lopez

Ci sarebbero proprio loro al centro di questa improvvisa scoperta, comunicata appunto dal conduttore tv, nonché direttore di uno dei più importanti giornali di gossip e attualità. Secondo quanto dichiarato da Alfonso Signorini, l’influencer del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis avrebbe avuto una fugace storia d’amore con il noto calciatore Maxi Lopez, nonché ex marito di Wanda Nara. Lo scoop è stato comunicato in diretta televisiva senza pensare (o forse sì) alle conseguenze di tale rivelazione. Infatti, il pettegolezzo ha subito destato la curiosità e i dubbi dell’opinionista Wanda Nara.

Come ha reagito Wanda Nara?

La bellissima modella Wanda, opinionista del Grande Fratello Vip4, ha istintivamente chiesto: «Ma quando stavamo insieme?». Davanti alla domanda preoccupata della Nara, Elisa De Panicis ha voluto giocarci su, ridendo, senza dare una risposta concreta e sincera. L’opinionista allora non riuscendo più a trattenere l’impulso di rispondere, ha semplicemente commentato dicendo: «Ah ecco, adesso ho anche le corna».

Alfonso Signorini, dopo aver buttato la ‘patata bollente’ nello studio del GFVIP, non si è più intromesso nella discussione, facendo svanire il pettegolezzo come se fosse stata tutta una divertente illusione. Il presentatore ha, infatt,i mostrato uno sguardo particolarmente divertito, perché è riuscito sicuramente ad insinuare in Wanda Nara il dubbio che lei sia stata tradita dall’ex marito Maxi Lopez, proprio mentre i due erano ancora sposati.

