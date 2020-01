Grande Fratello VIP, brutta partenza: Heidi batte Alfonso Signorini

La notizia è di quelle clamorose: Heidi batte il Grande Fratello VIP. La storia della contadina Svizzera, a cui le caprette fanno ciao, ha superato in ascolti il re dei reality, guidato dall’imperatore del gossip Alfonso Signorini.

Il film di Rai1, infatti, ha ottenuto 4.437.000 telespettatori e uno share del 19,73 per cento contro i 3.405.000 e il 20,1 per cento (più alto perché il ‘Grande fratello Vip’ va oltre il prime time) del reality di Canale 5.

Un dato clamoroso che sta portando ore e ore di budella marce in casa di Alfonso Signorini che forse dovrà rivedere qualcosa con gli autori.

Durante la trasmissione di ieri, poi, non è mancato il ‘perculamento’ della trasmissione da parte di numerosi vip.

«Sto vedendo la sigla del Grande Fratello Vip, è una cosa che non ci si crede dalla bruttezza. Signorini che recita è come se la mi zia facesse lo spogliarello adesso a 94 anni». Lo ha scritto sul suo profilo twitter il regista Giovanni Veronesi. «Giova basta non guardarlo…», è il commento dell’ex campione di tennis, Adriano Panatta all’amico regista di Manuale d’Amore.

Insomma, quello che doveva essere il più rivoluzionario dei Grande Fratello, quello con i Vip conosciuti da tutti, quello che doveva fare gli ascoltoni, non si sta rivelando come tale al primo giro di boa.

Intanto ieri, la vittima della votazione dei concorrenti è stato Fabio Testi, cacciato dalle donne della casa. E pensare che un tempo un sex symbol così se lo sarebbero tenuti dentro. Testi, però, a sopresa è finito nel ‘privè’ della casa in compagnia dei 4 ex gieffini Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano.

Passa così una prima puntata blanda, con qualche sprazzo di polemica, legata più che altro a Clizia Incorvaia che non trovava la carta igienica per andare in bagno. Venerdì una nuova puntata, si spera con maggiori sprazzi di allegria.

Sarà il pubblico a quel punto a decidere chi dovrà andare avanti e dimenticatevi o quasi il vecchio Sms della prima edizione. La tecnologia in questi anni è andata avanti alla grande, dando possibilità di un voto multimediatico. Si potrà, quindi,m votare chi si vorrà eliminare o dall’app di Mediaset Play, o dal sito web www.grandefratellovip.mediaset.it o con una moderna smart tv sempre dall’applicazione di Mediaset Play o inviando l’sms sopra citato con il nome dell’eliminato al 477.000.2. Comincia così la guerra dei telecomandi da casa.

Signorini incassa, intanto, la prima sconfitta. Come reagirà?

