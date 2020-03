Grande Fratello VIP, i concorrenti presto fuori dalla Casa

Il Grande Fratello VIP chiuderà i battenti nei primi di aprile. Lo ha comunicato la produzione ai concorrenti presenti nella casa di Cinecittà, letto prima da Fabio Testi e poi da Adriana Volpe e infine da Antonella Elia.

«La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente è a casa in questo periodo così strano e cerca di distrarsi in mille modi diversi. C’è preoccupazione ma c’è anche tanto senso di responsabilità, unità e tanta voglia di vivere, di trovare soluzione per passare il tempo, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni», questo il contenuto del messaggio letto da Fabio Testi.

Poi è stata la volta di Adriana Volpe: «Vi daremo conto d’ora in avanti di tutto questo, dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi».

Infine, la parte letta da Antonella Elia, commossa: «Vi comunichiamo infine che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino ad inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale». Il messaggio si è concluso tra gli applausi dei concorrenti.

