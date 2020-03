Grande Fratello Vip, i social contro Signorini: la petizione #Signorinifuori

L’hashtag #Signorinifuori e la petizione che chiede il suo allontanamento dalla conduzione del Grande Fratello Vip sono stati in trend su Twitter per diverse ore. Il motivo? Un comportamento di parte nei confronti di due concorrenti della Casa: Antonio Zequila e Antonella Elia. Sembra infatti che Alfonso Signorini abbia usato due pesi e due misure.

#Signorinifuori,perchè?

Ha difeso i suoi PROTETTI a costo ELEVATISSIMO:

-Fernanda è stata bullizzata per il credo

-Adriana è passata per una facile

-Denver viene manovrato a tradire la ragazza

-A Clizia viene data visibilità

-Patrick e Licia vengono zittiti

QUESTO NON È IL #GFVIP pic.twitter.com/D8sJhbGo1K — Giuseppe (@GiuseCirciello) March 3, 2020

I follower del reality show lo accusano di non aver punito la violenza fisica e verbale dell’Elia nei confronti di Valeria Marini e l’umiliazione di chi in realtà è la vittima. Inoltre, ci sarebbe stato un atteggiamento denigratorio nei confronti dei credi religiosi e una mancata considerazione di alcuni concorrenti molto amati dal pubblico (come Denver, Patrick e Licia).

In particolare Antonella Elia ha maltrattato Valeria Marini e Fernanda Lessa. L’ex di Vittorio Cecchi Gori ha quindi reagito sventagliando il rosario davanti al volto della concorrente che ha reagito spingendola.

Hanno poi definito la Lessa una strega per alcuni riti atti ad allontanare le energie negative. Comportamenti considerati «medioevali» e che hanno fatto entrare in crisi la concorrente.

Il marito è quindi intervenuto in sua difesa.

«Mi vergognerei fossi in tutti voi, peccato che non abbiate fatto vedere che la Elia, e i video ce li ho io qua presenti, dicesse che Fernanda è indemoniata, perché di lei non lo avete detto? Cosa ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? Perché lei ha detto le stesse frasi o sbaglio?»: ha dichiarato Luca Zocchi.

E per ultimo Alfonso Signorini non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti di Antonio Zequila, protagonista di un ‘giallo’ a sfondo sessuale al Grande Fratello Vip. Ha, infatti, rivendicato un incontro a luci rosse con Adriana Volpe, risalente a qualche anno fa (sempre smentito dalla diretta interessata).

Questo episodio e le insinuazioni circa un flirt con Andrea Denver hanno portato la showgirl a boicottare gli autori del programma. Ecco alcuni dei motivi per cui in rete spopola l’hashtag #Signorinifuori, che probabilmente tornerà in trend la prossima settimana alla vigilia e durante la puntata del reality.

