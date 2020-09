Grande Fratello Vip: il cachet da capogiro rifiutato da Giulio Berruti

Il Grande Fratello Vip 5 inizierà lunedì 14 settembre. Sempre condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda con due appuntamenti settimanale. Il cast è già stato annunciato da diverso tempo e comprende ben 21 Vip tra influencer, attori, doppiatori e scrittori.

Come rivelato dal settimanale Chi, ci sarà un grande assente: Giulio Berruti. L’attore, che ha dominato le cronache rosa estive per via della sua storia con Maria Elena Boschi, avrebbe rifiutato un cachet da capogiro.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 5: il cast completo della nuova edizione del reality

Giulio Berruti: quanto gli avrebbe offerto Mediaset per il GF Vip

A completare quanto specificato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ci ha pensato Dagospia. A detta del celebre sito diretto da Roberto D’Agostino, Giulio Berruti avrebbe rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip sia per motivi di lavoro (come sottolineato da Chi), sia perché frenato dalla fidanzata. Il cachet offerto dal Biscione? Ben 200mila euro, soldi rimasti nelle casse di Cologno Monzese.

Il compagno di Maria Elena Boschi, che al netto delle numerose foto ha parlato pochissimo della loro storia, non sarà presente nella casa del GF Vip 5. Di certo c’è che, dopo un’edizione di successo che ha conquistato con personaggi come Antonella Elia, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, anche quella in partenza non deluderà i fan.

LEGGI ANCHE: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la reazione di Renzi: “Sei capogruppo del partito, non una tronista”